Quel incident de cybersécurité affecte Entrust depuis un mois ?

Que se passe-t-il chez Entrust ? Ce spécialiste de la gestion des identités et des accès s’est fait particulièrement discret, sur les réseaux sociaux, depuis la mi-juin. Habituellement plutôt bavard sur Twitter, il n’y a rien publié depuis plus d’un mois.

La réponse pourrait être à chercher du côté d’une présumée note d’information privée partagée par l’analyste Dominic Alvieri sur Twitter.

Dans cette note datée du 6 juillet, Todd Wilkinson, PDG d’Entrust, explique que l’éditeur a « appris », le 18 juin, « qu’un tiers non autorisé a eu accès à certains de nos systèmes utilisés pour des opérations internes ». Et de se vouloir rassurant : « nous n’avons pas d’indication, à date, que le problème ait affecté le fonctionnement ou la sécurité de nos produits et services ».

Todd Wilkinson indique en outre que les autorités compétentes ont été informées et qu’une entreprise de cybersécurité tierce a été appelée à la rescousse : « bien que notre enquête continue, nous n’avons pas d’indication de la poursuite d’un accès non autorisé à nos systèmes et nous mettons en œuvre des protections additionnelles pour améliorer notre sécurité ».

Selon cette note, des données auraient été dérobées. Aucune revendication de vol de données ou de cyberattaque contre Entrust n’a été observée à ce jour. Une source avait attiré notre attention sur l’éditeur début juillet, mais nous n’avions pas été en mesure de confirmer alors la réalité matérielle d’un incident de sécurité l’affectant.

Entrust security incident dated June 18th.



Entrust blog still down on your left and official statement on your right.



No one seen taking credit to date.@Entrust_Corp #cybersecurity #infosec @Cyberknow20 @GossiTheDog @campuscodi @vxunderground @FBI pic.twitter.com/m54y0x1CIJ