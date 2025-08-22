Cyberhebdo du 22 août 2025 : l'assureur allemand Büchner Barella frappé

La semaine écoulée a une nouvelle fois mis en lumière la persistance et la diversité des menaces cyber qui pèsent sur les organisations à travers le monde.

Au total, ce sont cinq cyberattaques majeures qui ont été rapportées dans les médias internationaux, touchant principalement trois pays : l’Allemagne (DEU), la France (FRA) et, surtout, les États-Unis (USA). Avec trois incidents recensés, les États-Unis s’imposent comme le pays le plus représenté dans cette revue de presse, confirmant leur statut de cible privilégiée des cybercriminels. Retour sur les faits marquants de la semaine.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

14/08/2025 - Université de St. Thomas (USA)

Une tentative de piratage a visé les serveurs de l'Université de St. Thomas, entraînant une interruption des services en ligne, mais aucune donnée n'a été compromise selon l'université. Les équipes de sécurité enquêtent sur l'incident et travaillent à rétablir les services le plus rapidement possible. L'université a pris des mesures de précaution pour protéger les données des étudiants et du personnel. (source)

16/08/2025 - Data I/O Corporation (USA)

Data I/O Corporation a subi une attaque de ransomware le 16 août 2025, ce qui a temporairement impacté ses opérations, notamment les communications internes et externes, l'expédition et la production manufacturière. L'entreprise travaille à la restauration des systèmes affectés et a engagé des experts en cybersécurité pour soutenir la récupération et mener une enquête approfondie. Les coûts liés à l'incident pourraient avoir un impact significatif sur les résultats d'exploitation et la situation financière de l'entreprise. (source)

17/08/2025 - Büchner Barella (DEU)

Le groupe d'assurance allemand Büchner Barella a été victime d'une attaque ciblée et criminelle de pirates informatiques, mais les systèmes de sécurité de l'entreprise ont permis de limiter les dégâts. Les pirates ont réussi à compromettre les systèmes, mais l'entreprise travaille avec des experts pour résoudre le problème. Les détails de l'attaque sont encore inconnus, mais l'entreprise informera ses clients dès que possible. (source)

17/08/2025 - Ville de Middletown (USA)

La ville de Middletown est victime d'une faille de sécurité informatique qui a perturbé de nombreuses fonctions de la ville. Les services en personne sont suspendus à la mairie de Middletown, mais les autres services continuent de fonctionner normalement. La ville fournira des mises à jour supplémentaires sur la situation. (source)

18/08/2025 - Département de l'Aude (FRA)

Le Département de l'Aude a été victime d'une cyberattaque, les données des usagers, partenaires et fournisseurs des services sociaux départementaux ont été volées. Les usagers sont invités à changer leur mot de passe et à rester vigilant face à toute requête suspecte. Une plainte a été déposée et des dispositifs de sécurité ont été mis en place pour éviter tout dommage significatif. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.