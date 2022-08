Cybersécurité : AWS et Splunk veulent rationaliser le partage de données

Un consortium rassemblant des éditeurs et des fournisseurs IT a lancé la semaine dernière une initiative consacrée à un schéma open source pour l’analyse des données de cybersécurité. L’objectif affiché est de réduire en partie ce qu’AWS appelle « la lourdeur indifférenciée » pour les professionnels formés à la méthode SecOps.

AWS et Splunk ont fondé le projet au début de l’année, sur la base du schéma ICD développé par Symantec, qui appartient désormais à Broadcom. Le 10 août, Cloudflare, CrowdStrike, DTEX, IBM Security, IronNet, JupiterOne, Okta, Palo Alto Networks, Rapid7, Salesforce, Securonix, Sumo Logic, Tanium, Trend Micro et Zscaler se sont joints à eux pour dévoiler l’Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF), lors de la conférence Black Hat à Las Vegas.

L’Open Cybersecurity Schema Framework est déjà opérationnel

Bien que le projet n’ait que quelques mois d’existence, la spécification est prête à l'emploi pour les fournisseurs souhaitant créer des connecteurs dans leurs produits. AWS prévoit d’ajouter des connecteurs OCSF dans plusieurs services SecOps, notamment GuardDuty, Security Hub et Inspector.

« Beaucoup de clients avec lesquels nous discutons utilisent de nombreux outils de sécurité différents. Personne ne s’attend à ce que cela s’arrête un jour – il n’y aura jamais un seul outil pour les gouverner tous », déclare Mark Ryland, directeur du bureau du CISO chez AWS.

« En même temps, cela provoque des problèmes de gestion des données parce que les outils communiquent difficilement entre eux. Et [les clients] veulent passer plus de temps sur les résultats de la sécurité et moins de temps à rassembler les données ».

À travers des fichiers JSON, l’OCSF spécifie les éléments de gestion des données standard tels que des classes d’événements, des types de données, des catégories et des attributs. Les éditeurs de logiciels d’analyse de la cybersécurité peuvent les exploiter pour normaliser les données au moment de leur intégration. La normalisation des bases de données est le processus d’organisation des données en tables pour un usage efficace et sans ambiguïté par les systèmes de bases de données relationnelles.

Selon IDC, les équipes IT sont de plus en plus confrontées à la prolifération des outils SecOps. C’est particulièrement vrai lorsque les entreprises se développent par le biais d’acquisitions et que les filiales apportent leurs propres outils, qui peuvent être redondants par rapport à ceux déjà déployés par la société mère.

« Selon la taille de l’organisation, l’on peut compter plus de 20 outils », relate Michelle Abraham, analyste chez IDC. « Certains évoquent parfois l’utilisation d’une centaine d’outils ».

Les SI d'entreprises telles que Zoom deviennent également plus grands et plus complexes. Cela entraîne une dépendance accrue à l’égard de l’automatisation. Dès lors, les flux de données vers les plateformes analytiques consacrées à la cybersécurité gagnent en importance dans les opérations de sécurité, selon Michelle Abraham.

« Si vous voulez automatiser [les analyses], vous avez besoin que les données affluent, et pas uniquement au moment de déployer un système », signale-t-elle. « La technologie évolue rapidement – si l’un de vos systèmes change et que quelque chose modifie le flux de données, cela peut affecter tout ce qui y est connecté. S’il existe une norme, ces changements n’auront idéalement pas autant d’impact sur les systèmes en aval. »