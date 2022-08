Collibra encourage les entreprises à évaluer leur maturité « Data »

Collibra a dévoilé le 11 août un nouvel outil lancé de concert avec la publication d’un nouveau rapport IDC parrainé par l’éditeur d’origine belge basé à New York.

Selon le « 2022 Data Intelligence Index », deux tiers des 1000 personnes interrogées ont déclaré que le fait de disposer de renseignements sur les données qu’elles utilisent pour prendre des décisions joue un rôle essentiel dans le succès ou l’échec de leurs opérations commerciales.

Cependant, environ deux tiers ont également noté qu’il est difficile d’identifier et de contrôler les sources de données de leur organisation.

Évaluer sa maturité « Data »… en cinq minutes Avec ces indicateurs comme point de départ, ainsi que des informations empiriques recueillies lors de conversations avec des clients existants et potentiels, Collibra, avec IDC, a développé le Data Intelligence Assessment Tool. Il doit permettre aux organisations de mieux comprendre la maturité de leurs opérations de données et d’améliorer leurs processus de prise de décision à partir des plateformes analytiques. D’autres éditeurs proposent déjà des outils similaires. Qlik fournit des évaluations dans le cadre de son programme de formation aux données, et Calligo, en partenariat avec Fivetran, propose son évaluation de l’impact de la maturité des données. De même, des organismes de formation comme EWSolutions et TDWI proposent des évaluations de la stratégie des données. Il existe également des évaluations à la fois moins personnalisées et plus précises. En France, l’observatoire de la Maturité Data des Entreprises permet de constater publiquement les forces et les faiblesses des organisations en matière de traitements de données à l’échelle de trois territoires (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France). L’évaluation de la maturité des données de Collibra – qui est gratuite et accessible à tous – se compose d’une série de dix questions. Après avoir complété l’évaluation en cinq minutes, les organisations reçoivent un rapport personnalisé qui juge leur maturité en matière de traitements de données. Il permet d’estimer à quel point l’analyse des données est ancrée dans leur organisation par rapport à leurs pairs. Le rapport leur fournit des recommandations sur la façon d’améliorer leur procédure de gestion de données. C’est aussi un outil commercial : les recommandations incluent les produits Collibra. « Nous avons remarqué qu’il existe un large éventail de situations dans la manière dont les [organisations] pensent et mettent en œuvre l’intelligence des données », avance Stijn Christiaens, cofondateur et chief data citizen chez Collibra. « Cela nous a donné envie d’avoir une compréhension élargie des tendances et de la maturité de ces pratiques dans les industries et les organisations ». En fin de compte, l’outil d’évaluation de l’intelligence des données et les enquêtes d’évaluation comme celle-ci servent à éduquer les organisations sur leurs propres opérations, selon David Menninger, analyste chez Ventana Research. « Il aide une organisation à comprendre dans quelle mesure elle aborde bien – ou mal - les questions évaluées », estime-t-il. « Ce n’est pas indispensable, mais c’est utile pour sensibiliser une entreprise ».

Les limites de questionnaires trop généralistes Bien qu’utiles, les outils d’évaluation présentent en général des limites, selon Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy. Il note que les différents départements, régions et équipes au sein des grandes entreprises ont souvent des compétences très différentes, et qu’une évaluation unique ne peut pas saisir cette complexité. « Il peut être judicieux – et je recommande d’ailleurs cette approche – de mener l’évaluation séparément pour différentes sous-organisations dans le but spécifique de saisir cette variation », déclare Donald Farmer. « Vous pouvez apprendre beaucoup de choses de ce processus, notamment où se situent vos forces et vos faiblesses, où l’enrichissement mutuel interne et le mentorat peuvent aider. » En outre, il remarque que les évaluations ne font que refléter une organisation – ou un sous-groupe au sein d’une plus grande entreprise – à un moment donné. Elles ne montrent pas si la maturité des données ou tout autre sujet évalué s’améliore ou décline, ou si le changement se produit rapidement ou progressivement. « Je pense que les évaluations peuvent être très utiles si elles sont effectuées sur la durée afin de suivre le changement », continue Donald Farmer. L’analyste conseille aux unités « d’utiliser les évaluations au bon niveau, pas pour l’ensemble de l’entreprise en même temps, et de les utiliser dans le temps pour évaluer les progrès – ou l’absence de progrès ». Et étant donné l’expertise de Collibra dans la gestion et la préparation des données, « l’éditeur est bien placé pour offrir une telle évaluation de la maturité des données d’une organisation », ajoute-t-il.