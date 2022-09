DBaaS : Oracle déploie (enfin) MySQL HeatWave sur AWS

C’était une des volontés de Larry Ellison, le célèbre PDG d’Oracle. MySQL HeatWave devait devenir multicloud, en commençant par AWS. Pour rappel, ce service DbaaS lancé en 2020 repose sur une modification du moteur InnoDB. Ce système doit accélérer les requêtes et augmenter les capacités de stockage de MySQL. HeatWave n’est pas seulement MySQL : il doit supporter des traitements transactionnels et analytiques en sus de certains algorithmes de machine learning. Lors d’une conférence de presse, Nipun Argawal, Senior Vice President MySQL et HeatWave chez Oracle, a vanté les qualités du nouveau service concurrent d’Amazon Aurora et de Google Cloud SQL for MySQL.

Contrairement, à l’offre conjointe Oracle Database Service for Azure proposée avec Microsoft, MySQL HeatWave on AWS est bien hébergé sur Amazon Web Services. Il ne s’agit pas de déployer des instances depuis la console AWS sur Oracle Infrastructure Cloud (OCI). De plus, HeatWave sur AWS peut accéder aux données stockées dans Amazon S3, le service de stockage objet d’AWS.

« Un événement historique », selon Constellation Research « Cela montre qu’Oracle se soucie du TCO [coût total de possession] – puisque les clients peuvent désormais conserver et rester avec leurs données sur AWS. En fait, le logiciel va là où se trouvent les données ». Hoelger MuellerAnalyste, Constellation Research « C’est un événement historique, car Oracle n’a jamais proposé ses offres de bases de données sur un autre cloud qu’OCI », déclare Holger Mueller, analyste chez Constellation Research auprès de nos confrères de Searchdatamanagement [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT]. « Cela montre qu’Oracle se soucie du TCO [coût total de possession] – puisque les clients peuvent désormais conserver et rester avec leurs données sur AWS. En fait, le logiciel va là où se trouvent les données ». Oracle s’appuie sur les instances EC2 équipées de processeurs Intel. Le fournisseur a bien testé les machines virtuelles propulsées par des puces AMD et AWS Graviton 3, mais elles n’ont pas été retenues. « MySQL HeatWave a donné de meilleurs résultats avec les instances dotées de processeurs Intel », affirme Nipun Argawal. Cependant, HeatWave est une base de données in-memory distribuée. Elle réclame donc des instances optimisées pour ces usages. Sans surprise, la quantité de mémoire vive allouée joue davantage sur les performances. Il faut au minimum 64 Go de RAM pour exécuter le service. Néanmoins, Oracle ne souhaite pas indiquer les types d’instances disponibles. Au lieu de cela, l’éditeur évoque des nœuds et une quantité de RAM à allouer (64 Go, 128 Go, 256 Go, etc.). MySQL HeatWave peut s’étaler sur 64 nœuds au maximum. « Nous provisionnons des instances standards d’AWS, mais c’est quelque chose que nous faisons directement et dont les clients n’ont pas à se soucier », assure Nipun Argawal. Le DbaaS serait capable de supporter jusqu’à 1,6 million de tables. Malgré tout, HeatWave sur AWS n’est pas une simple adaptation du DBaaS sur un autre cloud. À partir du site cloud.mysql.com, les clients accèdent à un environnement géré par Oracle sur AWS qui peut communiquer avec le compte AWS d’une organisation. Oracle a développé une console de gestion des requêtes et des données et une interface de supervision spécifique à ce service.