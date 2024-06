Oracle et Google Cloud passent un partenariat stratégique majeur

Oracle et Google annoncent qu’ils sont désormais partenaires dans le cloud. Ce rapprochement technologique permettra à leurs clients communs d’associer des produits d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et de Google Cloud.

« Oracle et Google Cloud comptent de nombreuses entreprises clientes communes », confirme Sundar Pichai, PDG de Google et d’Alphabet. « Ce nouveau partenariat les aidera à utiliser la base de données et les applications Oracle de concert avec la plateforme et les capacités d’IA de Google Cloud. »

Le but affiché est également de faciliter la migration des bases Oracle et des applications sur site vers le cloud pour les « moderniser ».

Au cœur de cet accord, Google Cloud va pouvoir proposer les DBaaS, les services de bases de données à la demande, d’Oracle ainsi qu’une interconnexion réseau haut débit vers les data centers de ce dernier.

Une nouvelle offre, appelée « Oracle Database@Google Cloud », sera disponible dès cette année. Ce DBaaS d’Oracle, hébergé sur GCP, offrira des fonctionnalités et des performances réseau équivalentes à celles des bases Oracle sur OCI, assurent les deux acteurs.

Les clients auront ainsi accès à l’ensemble du portefeuille DBaaS Oracle comme Exadata Database Service, Oracle Autonomous Database, MySQL Heatwave, ou encore des services complémentaires comme GoldenGate ou Data Safe.

Les tarifs devraient également être similaires à ces offres sur OCI.

Un autre avantage d’héberger ces bases sur GCP est de faciliter l’application des services d’IA de Google Cloud, comme Vertex AI, sur ces données Oracle.

Au niveau de l’interconnexion réseau, Oracle Cloud Infrastructure et Google Cross-Cloud Interconnect permettront de déployer des workloads à la fois sur OCI et Google Cloud, sans frais de transfert de données entre les deux clouds.

Cette interconnexion directe, à faible latence et à haut débit, sera d’abord disponible dans 11 régions à travers le monde, dont Germany Central (Frankfurt), Spain Central (Madrid) et UK South (Londres). Elle devrait s’étendre à d’autres régions, sans plus de précision sur le calendrier.

Concernant Oracle Database@Google Cloud, Oracle assurera l’opération et la gestion des services au sein même de l’infrastructure Google Cloud, d’abord dans des régions d’Amérique du Nord et d’Europe, avant un déploiement mondial progressif.

En plus du multicloud, cette offre a pour objectif de simplifier les migrations des bases Oracle vers Google Cloud grâce à des outils comme Oracle Zero-Downtime Migration. Les clients pourront aussi conserver leurs licences Oracle existantes.

Historiquement proche de Microsoft, Oracle avait déjà passé un partenariat majeur avec Azure en 2019. Ce deuxième partenariat, avec Google, confirme l’inflexion d’Oracle et de son fondateur, Larry Ellison, qui a longtemps refusé la stratégie multicloud.

Son ex-CTO, Thomas Kurian, plébiscitait au contraire une ouverture à d’autres acteurs de l’IT. Cette différence d’appréciation avait, selon certaines sources internes, précipité son départ pour… Google Cloud.

« Les clients veulent avoir la possibilité d’utiliser plusieurs clouds », concède aujourd’hui Larry Ellison, désormais président du conseil d’administration et directeur technique d’Oracle. « Pour répondre à cette demande, Google et Oracle connectent de manière transparente les services Google Cloud avec la toute dernière technologie Oracle Database ».

Pour Google, l’annonce est aussi une manière de confirmer son image plus B2B et grands groupes – qui est celle d’Oracle – face à ses concurrents AWS et Azure.