Le SIRH d’Oracle explore le potentiel de l’IA générative

Oracle va intégrer, d’ici la fin de l’année, des fonctionnalités d’IA génératives dans son Fusion Cloud HCM. « Le gain de productivité sera très important », assure Rich Buchheim, VP of product management chez Oracle Adaptive Intelligence Applications.

« Grâce à sa capacité à résumer, à créer et à recommander des contenus, l’IA générative facilite le travail des collaborateurs RH », renchérit Chris Leone, EVP Applications Development, Oracle Cloud HCM.

« Nous avons déjà identifié plus de 100 scénarios à forte valeur ajoutée pour l’IA générative dans les RH. Et cela ne fait que commencer ! », lance Chris Leone.

Enfin, l’IA générative sait résumer. Elle peut par exemple faire une synthèse des performances d’un collaborateur en s’appuyant sur ses retours, ceux de ses collègues et de ses responsables, ainsi que de sa progression et de la réalisation de ses objectifs.

Une IA fruit d’un partenariat exclusif avec Cohere

Les grands modèles de langage (LLM) seront proposés, pré-entrainés, dans le cloud d’Oracle, avec des propositions de prompts pour obtenir les meilleurs résultats et réduire les effets indésirables.

Mais l’éditeur insiste. Chaque itération faite par un client restera dans une instance dédiée. Les retours de l’entreprise A n’iront pas entraîner le modèle de l’entreprise B.

« Les LLMs de Cohere correspondent à la stratégie d’Oracle. Ils sont très efficaces et facilement personnalisés en fonction des besoins des entreprises. » Steve ZivanicOracle

Pour ajouter ces fonctionnalités, Oracle ne s’appuie pas sur OpenAI ni sur Azure OpenAI (malgré la proximité historique entre Oracle et Microsoft), mais sur un nouveau partenaire privilégié : Cohere. Une des raisons de ce choix vient du fait que Cohere est hébergé sur OCI.

« Cohere est largement orienté vers le service aux entreprises et pas vers le grand public », ajoute Steve Zivanic, Group Vice President Database, Analytics and AI dans un échange avec LeMagIT. « Ses LLMs correspondent à la stratégie d’Oracle. Ses modèles sont très efficaces et peuvent être plus facilement personnalisés par les entreprises en fonction de leurs besoins spécifiques », avance-t-il.

Oracle n’envisagerait pas – aujourd’hui en tout cas – de diversifier ses partenariats dans le domaine ou de développer ses propres LLMs.

C’est donc avec la technologie de Cohere que l’éditeur infusera « la totalité de son portefeuille d’applications métiers » (ERP, CX, EMR), mais aussi ses bases de données « de la même manière que nous avons ajouté des fonctionnalités à base de Machine Learning à Oracle Database et MySQL HeatWave », promet Steve Zivanic.