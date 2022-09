Hôpital de Corbeil-Essonnes : une discussion inhabituelle sans négociation perceptible

Avec 24h de retard sur le calendrier initialement prévu, les données volées lors de la cyberattaque contre le centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF), à Corbeil-Essonnes, ont commencé à être divulguées le vendredi 23 septembre.

Il s’agit d’une archive compressée de plus de 11 Go qui est présentée, sur la vitrine de la franchise LockBit 3.0, comme n’étant qu’un premier lot. Dans un communiqué de presse notamment partagé sur Twitter, Medhy Zeghouf, président du conseil de surveillance du CHSF confirme la fuite, précisant toutefois que « l’attaque semble avoir été circonscrite aux serveurs virtuels et à seulement 10 % de l’espace de stockage de l’hôpital qui réalise bien sûr des sauvegardes régulières ».

Reste que parmi les données compromises, il faut compter notamment avec « des données administratives dont le [numéro de sécurité sociale] », et des « données de santé telles que des comptes-rendus d’examen et en particulier des dossiers externes d’anatomocytopathologie, de radiologie, de laboratoires d’analyse ».

Le vol de données a eu lieu avant le déclenchement du ransomware, survenu fin août. Selon des éléments de l’enquête technique conduite par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), l’assaillant n’a pas manqué de temps pour cela : la cyberattaque a effectivement commencé autour du 10 août.

Ce que nous apprend la discussion entre la victime et l’attaquant Nous avons pu accéder à la conversation engagée, le 24 août, par un représentant de la victime avec les cyberdélinquants liés à franchise mafieuse LockBit 3.0. La divulgation des données volées ayant commencé et la victime ayant manifestement décidé de rompre le contact le 31 août, nous avons décidé de publier ici l’échange, dans son intégralité (cliquez sur l’image ci-dessous pour y accéder). Echange sur le serveur de tchat de LockBit pour le CHSF. Cet échange s’avère porteur de nombreux enseignements : Le dialogue a été engagé le 24 août . Cette date n’est guère surprenante : avant cela, la franchise LockBit 3.0 était confrontée à une intense campagne d’attaque en déni de service distribué (DDoS), rendant très difficilement joignables ses vitrines ainsi que ses serveurs Web de tchat.

L'interlocuteur, côté victime, s'est exprimé exclusivement en français , ce qui est très inhabituel. Généralement, c'est l'anglais qui est utilisé dans les négociations.

La rançon demandée a été indiquée le 25 août , et fixée à 1 million de dollars .

Les attaquants suivaient ce qui était publié dans la presse. Le 27 août, ils ont menacé de revoir leurs exigences à la hausse, 10 millions de dollars, faute de paiement avant le 30 août. Cette menace n'a pas été mise à exécution.

La victime a essayé de convaincre les cyberdélinquants qu'ils avaient frappé un hôpital public. Ceux-ci n'ont pas compris – ou pas voulu comprendre – que le CHSF n'est pas un organisme à but lucratif.

La victime n'a pas cherché à évaluer la quantité et la nature des données volées par l'attaquant, comme c'est souvent le cas lors des premiers échanges en cas de cyberattaque avec rançongiciel.

Les efforts semblent s'être concentrés sur l'accès à certaines données chiffrées potentiellement utiles pour l'analyse de la cyberattaque et la reconstruction , non sans un succès certain.

Le dernier message de l'interlocuteur côté victime est daté du 31 août. Après cette date, l'attaquant a tenté de maintenir une certaine pression pour réengager la discussion, en vain.

Aucun paiement ne semble être survenu, selon le suivi des données de paiement fournies à plusieurs reprises durant la discussion.