Derrière la cyberattaque au centre hospitalier Sud-Francilien, LockBit ?

Ce lundi 22 août au matin, nos confrères de RMC révélaient que le centre hospitalier Sud-Francilien (CHSF), à Corbeil-Essonnes, avait été victime d’une cyberattaque avec ransomware, durant le week-end.

Selon RMC, une rançon de 10 millions de dollars a été demandée et « les urgences fonctionnent en mode dégradé ». En outre, « certaines opérations chirurgicales prévues ce lundi au CHSF doivent également être reportées ».

Mais nos confrères du Monde apportent des informations additionnelles. Outre des conditions opérationnelles fortement dégradées, ils relèvent que les investigations ont été confiées aux gendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques, le C3N. Cette information constitue un indice important sur la famille de ransomware impliquées dans l’attaque conduite par le CHSF.

Comme le précisait, début 2021, Anne Souvira, commissaire divisionnaire, chargée de mission aux questions relatives à la cybercriminalité au sein du cabinet du préfet de police de Paris, les enquêtes sont distribuées entre police nationale et gendarmerie nationale suivant « le nom du rançongiciel utilisée ».

Les cyberattaques impliquant Hive et Vice Society apparaissent ainsi traitées du côté de la police nationale, tandis que celles impliquant LockBit ou Ragnar Locker le sont par les services spécialisés de la gendarmerie nationale.

Une cible telle que le CHSF ne correspond pas aux habitudes de Ragnar Locker, qui semble avoir historiquement concentré ses efforts sur des cibles de plus haut niveau. Leur première victime a été connue début avril 2020 : l’armateur MSC. D’autres ont hélas suivi : l’énergéticien EDP, Carlson WagonLit Travel, le groupe Campari, Capcom, CMA-CGM, ou encore Dassault Falcon Jet, et même plus récemment LDLC.

L’éventail de victimes de LockBit est considérablement plus diversifié. En France, un affidé de la franchise est notamment responsable de l’attaque contre Clestra Hauserman. C’est également sur la vitrine de la franchise qu’a été revendiquée la cyberattaque contre La Poste Mobile.

Vice Society pourrait aussi être bon candidat : il n’hésite pas à s’attaquer au secteur médical. Il vient d’y revendiquer deux victimes, outre-Atlantique. Mais en France, le groupe a revendiqué l’attaque contre le centre hospitalier de Castelluccio ainsi que celui d’Arles. Mais les cyberattaques conduites avec les outils de Vice Society semblent plutôt affectées à la police nationale.

Reste que LockBit 3.0 fixe des réserves à ses affidés pour les attaques contre les cibles dans le secteur de la santé, mais pas d’interdiction généralisée. Ainsi, peut-on lire sur la vitrine de la franchise, « il est interdit de chiffrer les établissements où l'endommagement des fichiers pourrait entraîner la mort, comme les centres de cardiologie, les services de neurochirurgie, les maternités et autres, c'est-à-dire les établissements où des interventions chirurgicales sur des équipements de haute technologie utilisant des ordinateurs peuvent être effectuées ». Cependant, « il est permis de voler des données dans n'importe quel établissement médical sans les chiffrer, car elles peuvent constituer un secret médical et doivent être strictement protégées conformément à la loi. Si vous n'arrivez pas à déterminer si une organisation médicale particulière peut être attaquée ou non, contactez le service d'assistance ».

Si l’attaque contre le CHSF a été conduite avait le ransomware de la franchise LockBit, cela pourrait constituer une violation de ces règles. Nous avons interrogé les opérateurs de la franchise à ce sujet, mais n’avons pas encore reçu de réponse.