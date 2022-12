Cyberattaque au centre hospitalier de Versailles : la piste d'un usurpateur de LockBit

Le bruit a commencé à se propager ce dimanche 4 décembre : le ransomware LockBit 3.0, dit LockBit Black, aurait été utilisé dans la cyberattaque conduite contre l’hôpital André-Mignot du centre hospitalier de Versailles (Yvelines). Nos confrères de Franceinfo en donnaient déjà l'indication. Selon eux, « certains écrans sont devenus noirs et cet unique message s'est affiché : "Tous vos dossiers importants ont été dérobés et cryptés. Suivez nos instructions" ». Symptomatique de LockBit Black.

De quoi rappeler la cyberattaque menée fin août contre le centre hospitalier Sud-Francilier (CHSF), pour lequel une rançon d’un million de dollars avait été demandée. Mais dans le cas de l’hôpital André-Mignot, les éléments dont nous disposons laissent à suspecter une attaque sans le moindre lien avec la franchise mafieuse LockBit.

Les notes de rançon que nous avons pu consulter rappellent clairement LockBit 3.0. L’une est sous la forme d’un fichier numérique, l’autre a été imprimée, comme le permet le ransomware. Les identifiants de déchiffrement ne sont pas identiques pour les deux notes, mais très proches. Et ce ne serait pas la première fois que deux échantillons d’un même ransomware sont utilisés dans une seule cyberattaque.

Dernière anomalie : l’une des notes de rançon contient un montant, 100 000 $. Dans le cas de cyberattaques comme celles conduites avec LockBit ou Hive, voire Black Basta ou plus tôt Conti, le montant demandé n’est pas mentionné dans la note de rançon, ni même la moindre instruction de paiement : ces éléments sont fournis en privé, une fois la conversation engagée entre victime et attaquant.

Très vite, le groupe Bl00dy a commencé à utiliser le générateur de LockBit Black divulgué sur Internet. Quelques jours plus tard, un second s’y mettait, s’appelant « National Hazard Agency ».

Un établissement sur la bonne voie

L’affirmation du ministre de la Santé, François Braun, selon laquelle l’attaque aurait été « détectée tôt » est peut-être plus juste qu’elle ne le semble de prime abord.

Selon nos sources, l’hôpital André Mignot est équipé d’un système de détection et de réponse sur les hôtes (EDR, Endpoint Detection and Response), serveurs et postes de travail. Et celui-ci, signé Cybereason, aurait bien détecté des signaux trahissant l’attaque en cours – sans qu’il nous ait été précisé à quel stade de celle-ci la détection avait commencé.

L’outil lui-même n’est pas supervisé en interne par les équipes informatiques de l’hôpital, mais par un prestataire de services managés. Selon nos informations, l’EDR était configuré pour générer des alertes et pas bloquer les activités suspectes observées. Ce qui suggérerait un déploiement relativement récent : en début d’adoption de ce genre d’outil, il est souvent préféré, sinon recommandé, d’attendre pour activer les capacités de blocage afin d’éviter les erreurs – et leur impact sur les activités des métiers.