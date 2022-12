LockBit 3.0 : les usurpateurs se multiplient et montent en gamme

Un nouvel usurpateur de la franchise de ransomware LockBit 3.0 vient d’être repéré. Comme celui qui s’est attaqué à l’hôpital André-Mignot au Chesnay-Rocquencourt, début décembre, il ne propose pas d’interface Web accessible via Tor pour discuter avec ses victimes et, le cas échéant, négocier la rançon demandée : les échanges se font via la messagerie instantanée sécurisée Tox.

Mais le nouvel usurpateur a ses différences. Avec lui, il est également possible de discuter par e-mail. En outre, il ne mentionne pas de montant dans la mal-nommée note de rançon déposée lors du chiffrement. Surtout, il a mis en place une vitrine pour revendiquer ses victimes, copiant partiellement la charte graphique de celle de la franchise LockBit 3.0. Déjà 6 organisations ont été épinglées sur cette vitrine. La plus ancienne remonte au 30 octobre 2022.