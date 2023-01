Amazon S3 chiffre désormais les objets par défaut

Amazon S3, l’un des services de stockage objet les plus populaires, utilise un chiffrement côté serveur propriétaire appelé SSE-S3, qui chiffre chaque objet avec une clé AES 256 bits unique, puis chiffre la clé elle-même. Auparavant, les clients devaient activer manuellement SSE-S3. Désormais, c'est automatique. Le chiffrement par défaut n'entraîne aucun coût supplémentaire pour les clients et est disponible depuis le 5 janvier dans toutes les régions AWS, y compris celles d'AWS GovCloud et d'AWS China, selon un billet de blog AWS.

Sauf intervention rétroactive des utilisateurs, le statut de chiffrement des quelque 280 000 milliards objets existants ne changera pas, selon le fournisseur de cloud computing.

Ainsi, AWS se met au diapason de Microsoft Azure et de Google Cloud, qui utilisent par défaut le chiffrement au repos depuis plusieurs années. D’autres fournisseurs, dont Oracle Cloud Infrastructure, ont également standardisé cette pratique.

Selon Dave Raffo, analyste principal chez Evaluator Group, il s'agit d'une mesure positive pour protéger les données des clients. Les clients s'attendent à un chiffrement des données par défaut, qui est devenue une norme industrielle tacite. Certains pouvaient supposer à tort que S3 assurait automatiquement ledit service.

« Vous bénéficiez de cet avantage sans avoir à effectuer de mise à jour ou payer un supplément... Les utilisateurs s'y attendent et le réclament. La sécurité est un sujet important de nos jours », insiste Dave Raffo.

Plusieurs options de chiffrement côté serveur En réalité, les clients d’AWS peuvent utiliser le chiffrement des objets dans S3 depuis 2011. Le protocole SSE-S3 rend les données hébergées dans un système de stockage généralement illisibles et inutilisables pour les humains, à moins qu'elles ne soient traduites avec une clé de chiffrement. Elle place la gestion du chiffrement des données des objets et les clés d'accès à ces données sous la responsabilité d'AWS. Les clients disposent de deux autres options pour chiffrer les données dans les buckets, notamment la possibilité de gérer eux-mêmes les clés (SSE-C) et d’utiliser AWS KMS (SSE-KMS) pour obtenir une couche de permission et une piste d’audit supplémentaires. Une fonctionnalité côté client est également disponible depuis plus longtemps. « Nous avons entendu très tôt [que] les clients voulaient vraiment permettre le chiffrement au repos », déclare Kevin Miller, vice-président et directeur général d'Amazon S3. Il remarque que la plupart des objets créés dans le service tirent généralement parti des fonctions de chiffrement. Mais faire du chiffrement au repos la valeur par défaut a nécessité des tests supplémentaires pour s'assurer qu'aucune application existante ne serait interrompue par ce changement, selon Kevin Miller. « Lorsque nous apportons des changements de ce type, nous sommes super paranoïaques, chaque application client doit fonctionner normalement », déclare-t-il. « Nous n'avons jamais modifié les valeurs par défaut des buckets. C'est la première fois que nous le faisons ».