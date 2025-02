Ransomware : un début d’année d’une rare violence

En janvier 2025, ransomware.live a compté plus de 570 revendications sur des sites vitrine d’enseignes de ransomware. Au total, après l’intégration des cas constatés dans la presse internationale et les corrections des dates de survenue d’attaque, nous comptons 440 cyberattaques et revendications à travers le monde.

Ce décalage s’explique notamment par le délai de revendication observation chez plusieurs enseignes – de quelques semaines à plusieurs mois. On pense bien sûr à Akira, mais cela vaut aussi pour INC Ransom ou RansomHub, par exemple. En outre, nous n’avons compté la série de victimes de Cl0p avec l’exploitation en masse de la vulnérabilité CVE-2024-50623 que comme un cas ; une vaste campagne.

Il n’en reste pas moins que ce volume observé pour janvier 2025 est particulièrement élevé et renvoie à des mois tels que celui de février 2024 – loin des pics de l’an passé, mais dans la moyenne. C’est surtout beaucoup pour un mois de janvier, habituellement marqué par la trêve des fêtes religieuses orthodoxes.

Certes, depuis 2021, le nombre de revendications et cyberattaques constatées au mois de janvier ne cesse de progresser d’une année sur l’autre, mais pas dans de telles proportions : pour janvier 2025, la progression sur un an, à 42 %, relève de l’explosion.

Une anomalie statistique ? Pas sûr. Cybermalveillance.gouv.fr a reçu un nombre record de demandes d’assistance pour rançongiciel en janvier : près de 230 (hors particuliers). Et cela après un mois de décembre particulièrement intense. En janvier 2024, le service n’avait reçu que 104 demandes d’assistance pour ransomware, hors particuliers toujours.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête des cas connus, listés à 220, bien en deçà des records d’octobre et novembre 2024. Et si l’activité malveillante semble avoir bien repris outre-Manche, dans la région APAC et en Amérique Latine, la région Allemagne-Autriche-Suisse semble profiter d’une accalmie au moins passagère.