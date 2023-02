Copilot for Business : GitHub adapte son outil de complétion de code aux entreprises

Copilot for Business est proposé au tarif de 19 dollars par utilisateur par mois, contre 10 dollars par mois pour Copilot for Individuals. Le service destiné aux entreprises prend en charge le proxy VPN d’une organisation via des certificats auto-signés et permet une gestion des licences et des utilisateurs plus fines. Une troisième fonction la distingue de Copilot for individuals : GitHub ne conserve pas les données de télémétrie issues du code généré ou modifié. Elles sont utilisées le temps d’effectuer les suggestions, puis supprimées dans la foulée. C’était l’une des craintes exprimées par les entreprises de voir le code produit par leur développeur d’être exploité par GitHub pour entraîner le modèle sous-jacent.

Un Copilot plus aligné sur les besoins des développeurs professionnels Par ailleurs, depuis la disponibilité générale de GitHub Copilot en juin dernier, la filiale de Microsoft a ajouté la prise en charge des IDE JetBrains et de Neovim, en sus de Visual Studio et Visual Studio Code. Quoi qu’en disent les détracteurs de Copilot, GitHub assure que son outil de complétion de code serait largement utilisé par les développeurs. « En juin 2022, nous avons signalé que GitHub Copilot générait déjà 27 % du code des développeurs », écrit Thomas Dohmke, directeur générale de GitHub, dans un billet de blog. « Aujourd'hui, nous constatons que cela se produit de plus en plus, avec une moyenne de 46 % du code construit à l'aide de GitHub Copilot dans tous les langages de programmation, et 61 % chez les développeurs utilisant Java ». Plus précisément, ces statistiques concernent uniquement les utilisateurs de CoPilot for Individuals, et ne reflètent donc pas l’usage réel de l’outil, ni son degré d’adoption par les développeurs. De son côté, GitHub affirme que Copilot est utilisé dans 400 entreprises. En outre, Codex le modèle de deep learning sous-jacent pensé par OpenAI, a été mis à jour. Il serait plus performant pour réaliser des synthèses de code. De même, les équipes de GitHub s’appuient sur le paradigme « fill-in-the-middle » qui permettrait d’améliorer les prédictions (et donc les suggestions). Désormais, Copilot n’exploite plus seulement les préfixes du code, mais également les suffixes pour tenter de prédire la portion de code souhaitée entre les deux éléments écrits par un utilisateur. Plus subtil, un deuxième modèle d’IA infusé dans l’extension de VS code prend en compte le taux d’acceptation des suggestions par les utilisateurs. Il s’agit pour GitHub de réduire le taux de suggestions inutiles. Pour l’instant, les résultats semblent minimes : GitHub a réduit de 4,5 % les générations rejetées par les développeurs.