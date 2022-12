CodeWhisperer : comment AWS anticipe les problèmes de droit et de sécurité

Lors de sa conférence annuelle re:invent 2022, AWS a présenté pour la deuxième fois Amazon CodeWhisperer.

Lancé en juin, cet assistant de développement propulsé par le deep learning peut effectuer des recommandations concernant un programme existant ou générer jusqu’à 30 nouvelles lignes de code à partir d’un commentaire en langage naturel.

Dans le cadre de son événement, AWS a présenté les améliorations apportées à ce service désormais accessible à tous, et ce gratuitement le temps de la préversion. D’abord, le fournisseur cloud l’a associé à AWS Builder ID. Ce service fournit un identifiant permettant aux développeurs, aux étudiants ou tout utilisateur d’obtenir un identifiant lié à leur adresse email personnelle. En principe, ils conservent un accès aux outils de développement AWS tels CodeCatalyst et CodeWhisperer même s’ils quittent leur employeur ou leur organisation.

Pour les besoins des entreprises, CodeWhisperer a été ajouté à l’AWS Management Console. De la sorte, les administrateurs cloud d’une entreprise peuvent l’activer pour tout ou partie de leur organisation.

D’un point de vue technique, l’assistant prend dorénavant en charge les langages de programmation TypeScript et C#, en sus de Python, Java et JavaScript. L’assistant peut être intégré dans plusieurs IDE populaires, dont Intellij, PyCharm, Visual Studio Code, Cloud9 ou encore WebStorm.

AWS oblige, CodeWhisperer peut aussi faire des recommandations pour programmer des applications s’appuyant sur les services Lambda, Amazon S3 et Elastic Compute (EC2).

Bien que CodeWhisperer soit toujours en préversion, auprès de SearchSotfwareQuality [propriété de Techtarget, également propriétaire du MagIT], Kashyap Kompella, analyste chez RPA2AI Research s’est dit convaincu que ce type d’assistant peut aider à augmenter la productivité des développeurs. Ces outils pourraient aussi rendre accessible la programmation à un plus grand nombre de rôles, dont des métiers « non techniques ou semi-techniques ».

Mais l’analyste pointe rapidement du doigt une difficulté pouvant freiner les ambitions d’AWS.

« CodeWhisperer devrait rencontrer les mêmes difficultés que Github CoPilot, et la question controversée de l’utilisation du code source ouvert comme données d’entraînement pour les modèles d’apprentissage automatique sous-jacents doit être résolue », avance-t-il.

En l’occurrence, les dépôts publics peuvent non seulement contenir du code open source, dont il faut généralement attribuer la source, mais aussi du code propriétaire.

GitHub CoPilot a déjà fait l’objet de plaintes collectives aux États-Unis pour cette même raison. Jusqu’à présent, OpenAI, l’entreprise qui propulse ce service, s’est référé à l’avis de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO). L’équivalent de l’INPI en France considère qu’en vertu du « droit actuel, l’entraînement de systèmes d’IA constitue un usage loyal » des tronçons de code disponibles publiquement, même s’ils contiennent des éléments propriétaires. Cet avis consultatif ne lève pas « l’incertitude juridique sur les implications en matière de droits d’auteur » associés aux données utilisées pour entraîner les modèles. Il n’y a pas encore de loi ou de jugement rendu concernant la propriété du code utilisé pour entraîner un modèle ou celle du code généré.

En la matière, Vasanth « Vasi » Philomin, vice-président et directeur général Machine Learning & IA chez AWS, considère auprès du MagIT que lui et ses équipes ont pris les bonnes mesures pour se prémunir de ce genre de désagrément.

Amazon CodeWhisperer doit faciliter l’attribution du code source Le responsable joue ainsi la carte de la transparence concernant la provenance des jeux de données d’entraînement de CodeWhisperer. « CodeWhisperer a été entraîné à l’aide de milliards de lignes de code en provenance de dépôt public qui mentionne explicitement les licences correspondantes », assure-t-il. « Et il a aussi été formé sur du code propriétaire interne d’Amazon ainsi que sur des bouts de code que vous pouvez obtenir sur des forums Web [de type StackOverFlow N.D.L.R] ». « Qu’il soit généré ou modifié avec notre outil, le code appartient aux développeurs et ils le contrôlent. Nous fournissons juste un outil pour les aider. » Vasi PhilominV-P et directeur général Machine Learning & IA, AWS Une deuxième question se pose rapidement : à qui appartient le code généré ? « Qu’il soit généré ou modifié avec notre outil, le code appartient aux développeurs et ils le contrôlent », répond sans hésitation Vasi Philomin. « Nous fournissons juste un outil pour les aider ». L’équipe derrière CodeWhisperer aurait imposé cette approche avant même de commencer à développer l’assistant. Ainsi, CodeWhisperer doit principalement générer du « nouveau code ». Toutefois, « il arrive de temps en temps qu’il produise quelque chose de similaire à ce qu’il a vu ailleurs », admet Vasi Philomin. « Quand l’assistant fait cela, nous enclenchons automatiquement une fonctionnalité embarquée appelée Reference Tracker », ajoute-t-il. Ce traqueur de références « observe » les chemins d’attribution du code source pour signaler quand il faut mentionner la licence et l’auteur qui a inspiré la création du code généré. « Ensuite, le développeur peut décider, en fonction de la politique de son entreprise ou de son éthique, s’il veut utiliser le bout de code proposé par CodeWhisperer », explique le directeur général.