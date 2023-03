IaC : HashiCorp tente de mêler simplicité et sécurité

Terraform 1.4 est une version mineure de l’outil d’infrastructure as code. Elle apporte quelques simplifications pour les utilisateurs de l’interface en ligne de commande associée. La mise à jour introduit toutefois un changement cassant concernant la mise à jour des providers au lancement d’une commande terraform init.

Pour rappel, un provider est une forme d’extension pour interagir avec l’infrastructure que l’on souhaite orchestrer à l’aide de Terraform. Après avoir spécifié ce provider et exécuté la commande terraform init, Terraform recherche la dernière version de ce provider certifié auprès des fournisseurs cloud. Par défaut, ces fichiers sont téléchargés et stockés localement sur la machine du développeur ou de l’Ops ou dans un dépôt Git.

Si le provider est à jour, celui-ci est directement appelé, après une étape de vérification reliée à un « mécanisme de verrouillage des sommes de contrôle ».

Ce mécanisme dépend d’un système de fichier de verrouillage de dépendances. Chaque vérification créée ou met à jour un fichier pour vérifier ce qui est installé au moment d’exécuter la commande terraform init.

Or, ceux qui n’avaient pas mis en place le système de vérification parce qu’ils avaient trop de dépendances à (re) télécharger ne veulent pas forcément se plier à la pratique de l’éditeur qui semble plus sécurisée.

De manière optionnelle, Terraform propose de longue date un mécanisme de mise en cache global des paquets des providers. Il présente l’intérêt de ne pas avoir à retélécharger toutes les dépendances pour un groupe d’utilisateurs utilisant les mêmes répertoires. Or, il pose un problème de compatibilité avec la vérification automatique des paquets puisque le système de cache global, plus ancien, n’utilise pas le même protocole de signature que celui utilisé localement.

Sentinel contre Open Policy Agent : HashiCorp ne s’avoue pas vaincu

En regard des enjeux de sécurité, HashiCorp a également lancé ce mois-ci la disponibilité générale d’Open Policy Agent (OPA) dans Terraform Cloud, le système de policy as code open source imaginé par la startup Styra, un projet rattaché à la CNCF.

HashiCorp proposait déjà Sentinel, son propre moteur de règles de conformité, mais OPA gagne rapidement en popularité.

« Nous avons mis au point Sentinel en 2017, quand OPA n’existait pas », rappelle Armon Dagdar, cofondateur et CTO de HashiCorp au MagIT. « Sentinel est une fonction. Nous ne la vendons pas. Si vous préférez OPA, pas de problème, nous voulons supporter les deux technologies de la même manière », ajoute-t-il.

Même si le projet OPA est sous l’ombrelle de la CNCF, Armon Dagdar craint que le soutien d’une startup, Styra, ne suffise pas. « C’est une petite startup, je ne suis pas sûr qu’elle se porte très bien commercialement », lance-t-il.

« La plupart des grands projets open source qui tiennent sur la durée sont soutenus par de grands sponsors commerciaux. Il suffit de voir Apache Kafka, Spark, Kubernetes ou encore Linux. Un projet open source peut survivre sans un grand sponsor, mais c’est difficile », ajoute-t-il.

OPA est toutefois utilisée par un bon nombre de grands groupes technologiques dont Google, Netflix, Cisco, T-Mobile, Cloudflare, Atlassian ou encore Intuit. Red Hat, VMware, Fuge, Snyk et d’autres proposent ou commencent à proposer le support de cette technologie.

« Nous la prenons en charge également, mais il faudra surveiller de près son évolution », prévient Armon Dagdar.

Dans un même temps, HashiCorp a lancé une refonte de l’interface utilisateur de Sentinel, d’abord disponible en bêta. Il s’agit de repérer plus facilement les problèmes de conformité qui affectent une infrastructure en ajoutant des filtres par statut, et des classements par importance.

En lien avec HashiCorp Vault, l’outil de gestion des secrets de l’éditeur prend désormais en charge les fournisseurs d’identifiants dynamiques. Cette fonctionnalité introduite en bêta en janvier dernier permet de créer des identifiants éphémères (des clés de chiffrement Just in Time) pour utiliser les services d’AWS, GCP et Azure. Ces secrets sont créés à la demande, et ne réclament donc pas de rotation ou de révocation. Ces identifiants just in time s’appuient sur une implémentation du standard Open ID Connect. Ce modèle fait largement penser au framework Sigstore. « Je pense que c’est une des fonctionnalités clés pour éviter la fuite des secrets », commente le CTO. « Maintenant, il faut que nous rendions ce mécanisme compatible avec le plus grand nombre de logiciels possible ».

L’éditeur veut aussi s’étendre au-delà du périmètre habituel de l’infrastructure as code. Après avoir renforcé la détection des dérives d’infrastructure, HashiCorp s’intéresse également à la validation continue avec les pré et postconditions, une fonctionnalité présentée en octobre dernier. Cette capacité est habituellement mise en œuvre à l’aide d’Argo CD et Flux. « La validation continue est un terrain intéressant pour Terraform Cloud », assure Armon Dagdar.