Infrastructure : UnifabriX lance la première baie de RAM

La première extension mémoire en réseau CXL est née ! La startup israélienne UnifabriX fait actuellement le tour des salons informatiques avec un prototype de 30 To, simplement baptisé Smart Memory Node. Elle compte se faire connaître en vendant ses premiers exemplaires sur le marché des supercalculateurs, un secteur friand de nouveautés. Puis, elle prédit qu’elle fera fortune quand les hébergeurs de cloud lui en achèteront des cargaisons entières.

« Jusqu’ici, le problème de la RAM est qu’elle est dédiée au serveur qui la contient. Contrairement au stockage, vous ne pouvez pas partager sa capacité entre plusieurs serveurs pour couvrir leurs besoins ponctuels à tour de rôle », explique Ronen Hyatt, le PDG d’UnifabriX (à droite sur la photo, ci-dessus). LeMagIT l’a récemment rencontré à l’occasion d’un événement IT Press Tour consacré aux startups israéliennes qui innovent en matière d’infrastructure.

« En l’état, si vous voulez couvrir ces besoins ponctuels, vous êtes obligés d’investir dans une extension sur chacun des serveurs. Cela coûte excessivement cher pour des utilisations occasionnelles, puisque la RAM représente en moyenne 50 % du prix d’un serveur de série. La technologie CXL rend la RAM partageable entre serveurs. Et nous sommes les premiers à l’implémenter », ajoute-t-il.

Un pool de RAM pour payer moins cher la mémoire

Le scénario d’usage classique est celui d’un datacenter dans lequel les serveurs sont achetés au meilleur prix, avec juste ce qu’il faut pour exécuter les applications basiques. Au milieu du cluster, le Smart Memory Node d’UnifabriX fait office de pool de ressources dans lequel les serveurs viennent puiser quand ils sont à court de mémoire.

Selon les présentations d’UnifabriX, on pourrait classiquement remplacer 32 serveurs dotés de 8 To de RAM (soit 256 To de RAM) par autant de machines dotées de 4 To de RAM et reliées à un boîtier Smart Memory Node qui leur partage 30 To de RAM (soit un total de 158 To de RAM).

Outre le prix d’achat global qui est inférieur, utiliser des ressources partagées dans un cluster présente le triple intérêt de consommer globalement moins d’énergie, d’occuper moins d’espace et de gagner en flexibilité, puisque les caractéristiques d’un serveur s’étendent automatiquement dès que c’est nécessaire.

Ainsi, même à quantité de mémoire égale, il serait 25 % plus intéressant en termes de coût d’exploitation de déployer un cluster avec 12 serveurs dotés de 8 To et trois Smart Memory Node de 30 To (soit 186 To de RAM), qu’un cluster de 24 serveurs dotés de 8 To de RAM (192 To de RAM).