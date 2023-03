Comment l’infrastructure composable et le stockage intelligent se combineront

Deux nouvelles tendances technologiques pointent leur nez dans les datacenters : les infrastructures composables et le stockage intelligent. De prime abord, ces deux concepts semblent opposés : l’infrastructure composable consiste à partager, sur un réseau PCIe 5.0, les CPUs, GPUs, RAM et SSD NVMe entre différents serveurs, alors que le stockage intelligent consiste à ramener du calcul sur les disques pour éviter de charger les serveurs. Pour autant, les analystes estiment que les entreprises utiliseront bientôt les deux.

Les infrastructures composables pour succéder à l’hyperconvergence

L’infrastructure composable remonte aux efforts d’élasticité des fabricants de serveurs. Jusqu’ici, il s’agit d’assembler des machines en cluster – ayant leurs propres caractéristiques de calcul et de stockage – et de répartir les applications sur chacune d’elles selon leurs ressources disponibles. C’est le principe de la virtualisation. Quand des ressources de calcul ou de stockage viennent à manquer, il suffit d’ajouter d’autres machines au cluster. C’est le principe des infrastructures hyperconvergées.

Pour autant, les infrastructures hyperconvergées ont un défaut : tous les nœuds serveur d’un cluster doivent avoir les mêmes caractéristiques. Et qu’importe qu’un projet nécessite seulement plus de calcul ou seulement plus de stockage, il faudra acheter les deux, puisqu’un nœud apporte à chaque fois une certaine quantité de puissance de calcul et une certaine quantité de capacité de stockage.

Cela met en lumière un autre défaut : la granularité. Une application qui a besoin de beaucoup de mémoire ne pourra pas en obtenir plus que celle offerte par un nœud. Par ailleurs, il peut rester sur chaque nœud une puissance de calcul résiduelle (quelques cœurs de CPU, de la RAM…) qui n’est jamais utilisée, car elle n’est suffisante pour aucune des applications en cours d’exploitation.

Dans une infrastructure composable, le problème de la granularité disparaît. Les applications peuvent aller chercher des cœurs, de la RAM, des GPUs et des SSDs NVMe partout dans le cluster. Cette agilité est d’autant plus intéressante que les applications modernes sont développées à présent sous la forme de containers qui s’activent ou disparaissent très souvent, au gré des fluctuations les plus infimes de l’activité.

Schéma logique d'une infrastructure composable.

Les environnements d’infrastructure composables regroupent des ressources telles que le calcul, la mémoire, l’équipement réseau et le stockage. Il n’est pas nécessaire que ces composants résident tous dans le même système. Les environnements d’infrastructure composable peuvent évoluer horizontalement : les ressources des nœuds nouvellement ajoutés sont simplement ajoutées au pool. Les ressources étant désagrégées de cette manière, les nœuds doivent être reliés entre eux par des interconnexions haut débit.

Ces interconnexions haut débit vont se concrétiser avec l’arrivée des architectures CXL, lesquelles reviennent à des réseaux de bus PCIe 5.0. Pour l’heure, c’est la startup Liqid qui implémente la première ce concept.