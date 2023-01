Serveurs : Intel commercialise ses nouveaux Xeon

Intel a officiellement mis sur le marché la 4ème génération de ses Xeon Scalable, les processeurs pour serveurs qu’il avait préannoncés en novembre 2022 et que le marché connaissait jusqu’ici sous l’appellation Xeon Sapphire Rapids. Outre les modèles classiques, on trouve une nouvelle gamme Xeon Max qui embarque la RAM du serveur directement dans la puce, sous la forme d’un circuit HBM. Vient également avec cette commercialisation un nouveau GPU, Ponte Vecchio, lui aussi équipé d’une mémoire HBM interne.

Une cinquantaine de modèles sont proposés. Ils se répartissent, d’une part, en six gammes de puissance, identifiables au premier chiffre dans leur numérotation, et, d’autre part, en neuf cas d’usages, éventuellement identifiables par la lettre à la fin de leur référence.

Parmi les traits marquants de cette nouvelle génération, il y a la construction de la puce par l’assemblage de quatre circuits interconnectés via un socle, appelé EMIB, qui aurait l’avantage de ne pratiquement pas générer de latence. Cette caractéristique est notamment essentielle pour la mémoire HBM. Par ailleurs, ces nouveaux Xeon apportent le support des bus PCIe 5.0 et de barrettes mémoire DDR5, deux fois plus rapides que leurs prédécesseurs.

Lenovo a déjà dévoilé les serveurs qui seront équipés de ces puces. Dell, HPE et les autres constructeurs le feront dans les jours qui viennent.

Par ailleurs, rappelons que les Epyc 9004, les processeurs d’AMD concurrents de ces Xeon, sont déjà arrivés sur le marché, en novembre dernier. Les Epyc 9004 bénéficient d’une meilleure finesse de gravure que les derniers Xeon, soit 5nm contre 10nm, ce qui leur permet d’offrir globalement plus de cœurs, avec un maximum de 96 ou 64 cœurs contre 60 ou 57 chez Intel, mais en consommant tout autant d’énergie. Dans une récente interview, le DG de l’activité serveurs de Lenovo France expliquait que les processeurs d’AMD pouvaient globalement délivrer plus de puissance, mais qu’ils n’étaient pas aussi certifiés sur les applications que les Xeon.

Une cinquantaine de modèles

En très haut de gamme, la série 9400 correspond aux Xeon Max, qu’Intel destine aux supercalculateurs, que ceux-ci soient des serveurs de simulations ou, c’est nouveau, dédiés au Machine learning. On y trouve cinq modèles, tous intégrant une mémoire HBM de 64 Go. Le plus puissant est le 9480, doté de 56 cœurs à 1,9 GHz et 112,5 Mo de mémoire cache. Les cœurs peuvent être accélérés tous ensemble à la vitesse de 2,6 GHz ou individuellement à 3,5 GHz. A l’autre bout de cette gamme, le 9462 n’a « que » 32 cœurs et 75 Mo de cache, mais ses cœurs fonctionnent à 2,7 GHz, accélérés ensemble à 3,1 GHz et individuellement à 3,5 GHz également. Tous les modèles de cette gamme ont une consommation de 350W.

Les autres gammes se décomposent ainsi :

Gamme 8400 (Platinum) : de 32 à 56 cœurs, avec un bus mémoire de 4,8 GHz, comme la série 9400, mais sans mémoire HBM.

Gamme 6400 (Gold) : également un bus mémoire de 4,8 GHz, mais moins de cœurs, soit de 8 à 32.

Gammes 5400 (Gold, aussi) et 4400 (Silver) : plusieurs composants similaires à la série 6400 mais avec un bus mémoire de 4,4 ou 4 GHz.

Une vingtaine de Xeon sont destinés aux serveurs génériques, ceux dotés de deux sockets. Ils vont du 4410 à 563 dollars avec 12 cœurs, cadencés entre 2 et 3,9 GHz, avec 30 Mo de cache et consommant 150W, jusqu’au 8480 à 10 710 dollars, avec 56 cœurs, cadencés entre 2 et 3,8 GHz, avec 105 Mo de cache et une consommation de 350W.

Les versions spécifiques comprennent :