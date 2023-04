Patch Tuesday d’avril : une faille déjà utilisé avec un ransomware

Au total, Microsoft a, ce mois-ci, corrigé 97 nouvelles vulnérabilités uniques et a fourni des mises à jour pour cinq vulnérabilités plus anciennes, soit un total de 102 vulnérabilités. Sept des nouvelles vulnérabilités ont été jugées critiques.

Le retour d’une vulnérabilité vieille de 10 ans

Un bogue datant de 2013 est réapparu dans les mises à jour de sécurité de Microsoft en janvier et à nouveau ce mois-ci, ce qui obligera les administrateurs à procéder à des ajustements manuels s'ils décident de mettre en œuvre le correctif.

La vulnérabilité WinVerifyTrust Signature Validation (CVE-2013-3900), classée importante, affecte Windows pour postes de travail et serveurs. Microsoft a initialement levé le voile sur cette vulnérabilité le 10 décembre 2013.

Microsoft a informé ses clients en janvier des étapes nécessaires pour atténuer cette vulnérabilité pour les systèmes Windows supporté et a ensuite publié une mise à jour pour le Patch Tuesday d'avril qui a ajouté plusieurs installations Server Core à la liste des produits affectés.

Si l'administrateur applique le correctif via un paramètre du registre Windows, cela permettra une vérification plus stricte de la signature Authenticode pour un examen plus approfondi des signatures numériques dans les applications.

Chris Goettl, vice-président d'Ivanti chargé de la gestion des produits de sécurité, considère que Microsoft avait rendu la correction facultative parce que cette protection renforcée pouvait augmenter le nombre de faux positifs signalés : « il pourrait y avoir des cas limites où l'on pourrait en abuser dans certains environnements, mais le risque est faible, sinon Microsoft aurait pris des mesures plus énergiques il y a quelque temps », estime-t-il.