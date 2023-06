Cyberhebdo du 16 juin 2023 : 9 cyberattaques signalées dans les médias internationaux

Bienvenue dans le Cyberhebdo, votre revue de presse hebdomadaire sur les cyberattaques. Au cours de la semaine dernière, nous avons observé neuf cyberattaques rapportées dans les médias de différents pays, dont les États-Unis, l’Italie, la Jamaïque, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et l’Allemagne. Les États-Unis sont le pays le plus représenté avec trois cas rapportés. Nous tenons à préciser que les cyberattaques en DDoS ne sont pas traitées dans cette revue de presse, ni même les défigurations de sites Web.

10/06/2023 – Smartpay (NZL)

L’entreprise Smartpay, fournisseur de services de paiement électronique, a été victime d’une attaque avec ransomware. Des données de clients ont été volées, mais aucune donnée de carte bancaire n’a été compromise. Smartpay ne collecte pas de détails de cartes. Les clients affectés ont été contactés directement. L’entreprise travaille avec des spécialistes de la cybersécurité et les autorités compétentes pour résoudre l’incident. (source)

10/06/2023 – Hochschule Kaiserslautern (DEU)

La Hochschule de Kaiserslautern (école supérieure de Kaiserslautern) a été victime d’une cyberattaque. Son site internet et son programme de messagerie ont été mis hors ligne par mesure de sécurité. Le président de la Hochschule a déclaré que l’ampleur de l’attaque était encore inconnue. Les cours en ligne ont été annulés et les étudiants ont été invités à suivre les cours en présentiel. Les étudiants et le personnel peuvent se tenir informés de la situation sur une page internet dédiée. (source)

11/06/2023 – Haynes International (USA)

Haynes International, une entreprise spécialisée dans les alliages haute performance, a subi une panne de réseau due à une menace de cybersécurité. Des spécialistes tiers ont été engagés pour enquêter sur l’origine de l’incident et rétablir le fonctionnement normal des systèmes. L’enquête est en cours. Haynes International est une entreprise qui développe, fabrique et commercialise des alliages haute performance à base de nickel et de cobalt pour les industries aérospatiales, de traitement chimique et de turbines à gaz terrestres. (source)

11/06/2023 – JamaicaEye (JAM)

Le site web de JamaicaEye, un système de surveillance, a été affecté par une cyberattaque, mais aucune vidéo n’a été compromise. On ne sait pas si les données des personnes s’étant enregistrées pour collaborer avec JamaicaEye ont été exfiltrées. JamaicaEye est un programme national de surveillance par caméras de circuit fermé (CCTV) créé en 2018 pour lutter contre la criminalité. Le site web n’est pas connecté à l’infrastructure centrale du système de surveillance. Une équipe d’experts enquête sur l’incident. (source)

11/06/2023 – Stephen F. Austin University (USA)

L’Université Stephen F. Austin a été victime d’une cyberattaque entre samedi soir et lundi matin. Les systèmes en ligne ont été touchés. Les responsables ont coupé la connexion Internet pour éviter d’autres problèmes. L’université publiera des mises à jour officielles sur les réseaux sociaux. (source)

12/06/2023 – Service médical de Basse-Saxe (DEU)

Après le Klinikverbund Gesundheit Nord, les services médicaux de Brême et de Basse-Saxe sont désormais également touchés par une cyberattaque. (source)

14/06/2023 – Brunswick (USA)

Le groupe Brunswick, leader mondial de la plaisance, a été victime d’une cyberattaque qui a affecté une partie de ses systèmes informatiques à l’échelle mondiale. Des experts en cybersécurité ont été mobilisés et les agences étatiques de lutte contre la délinquance numérique sont impliquées dans l’enquête. Aucune échéance n’a été donnée pour un retour à la normale de l’activité et l’ampleur des impacts sur la production n’a pas été précisée. Cette attaque met en évidence la vulnérabilité du secteur de la plaisance face aux cyberattaques, comme cela avait été le cas pour le groupe Bénéteau en 2021. (source)

14/06/2023 – OSG Hengelo (NLD)

L’école OSG Hengelo a été victime d’une attaque de ransomware. Les hackers ont exigé une rançon. Il est encore incertain quelles données ont été obtenues par les hackers. Les employés et les étudiants peuvent à nouveau utiliser le WiFi et la plupart des imprimantes fonctionnent. L’enquête est en cours pour déterminer l’ampleur de l’attaque. (source)

15/06/2023 – Centre Basile (ITA)

Une cyberattaque a visé le Centre Basile, un centre de diagnostic privé à Naples. Les hackers ont demandé une rançon en échange des données volées. Le Centre Basile a assuré que les données sensibles étaient sécurisées et qu’aucune information n’avait été volée. Une enquête est en cours pour retrouver les responsables de l’attaque. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.