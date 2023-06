Cyberhebdo du 23 juin 2023 : 6 cyberattaques la semaine dernière, dont 2 en France.

Bienvenue dans le Cyberhebdo, votre revue de presse hebdomadaire sur les cyberattaques. Au cours de la semaine dernière, nous avons observé six cyberattaques rapportées dans les médias provenant de différents pays, à savoir la France, l’Irlande, la Colombie, le Chili et l’Italie. La France est le pays le plus représenté avec deux cas rapportés. Nous tenons à préciser que les attaques de type DDoS ainsi que les défigurations de sites Web ne sont pas traitées dans cette revue de presse.

17/06/2023 – Blowtherm (ITA)

L’entreprise Blowtherm, spécialisée dans la cabine de vernissage, a été victime d’une cyberattaque qui a bloqué son système informatique et une partie de ses machines. Les employés ont découvert l’attaque en se rendant sur leur lieu de travail. Une demande de rançon n’est pas exclue. L’entreprise est contrainte de travailler avec des méthodes manuelles. (source)

18/06/2023 – Bouchemaine (FRA)

Durant le week-end du 17 et 18 juin 2023, les services de la ville de Bouchemaine, près d’Angers (Maine-et-Loire), ont été victimes d’une cyberattaque. (source)

18/06/2023 – INDAP (CHL)

L’INDAP, relevant du ministère de l’Agriculture du Chili, signale un incident de sécurité perturbateur qui affecte son réseau depuis dimanche 18 juin. Tous les services numériques ont été suspendus. L’INDAP a notifié la situation au CSIRT gouvernemental conformément au décret 273 du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique. (source)

21/06/2023 – Peter Mark (IRL)

La chaîne de salons de coiffure Peter Mark a été victime d’une cyberattaque qui a compromis certaines données de ressources humaines. Les experts en cybercriminalité ont été engagés pour enquêter sur l’attaque. Le système de paiement des clients de la chaîne n’a pas été affecté. L’incident a été signalé à la Commission de protection des données et à l’Information Commissioner’s Office du Royaume-Uni, équivalent de la CNIL. (source)

21/06/2023 – CHU de Rennes (FRA)

Le CHU de Rennes a été victime d’une cyberattaque dont la première manifestation a été une panne de l’intranet et le blocage des messageries. Le site internet est également inaccessible. Une cellule de crise a été mise en place et les personnels ont été alertés. La continuité des soins n’est pas affectée. (source)

22/06/2023 – Opérateur Cadastral Valle Avanza SAS (COL)

Le service de l’opérateur cadastral Valle Avanza SAS a été victime d’une cyberattaque, ce qui a entraîné la suspension de certains de ses services en ligne dans les 24 municipalités sous sa responsabilité. Les certificats cadastraux en ligne et le Geoportal sont notamment concernés. Les autorités judiciaires ont été informées de la situation. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.