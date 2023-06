Campagne MOVEit : Cl0p commence à divulguer les données volées à Cegedim

Le groupe Cl0p vient de commencer à diffuser les données volées à Cegedim dans le cadre de sa vaste campagne de cyberattaques lancée fin mai contre les instances MOVEit Transfer affectées par la vulnérabilité référencée CVE-2023-34362, alors inconnue.

Selon Cl0p, il ne s’agit là que d’une première partie des données volées sur les instances MOVEit Transfer opérées par Cegedim. Découpée en 28 fichiers, l’archive compressée correspondante affiche une taille modérée, en comparaison d’autres cas de vol de données et de cyber-extorsion : elle pèse moins de 15,5 Go.

Et l’entreprise de services numériques (ESN) avait pris les devants, avec un e-mail visant notamment à communiquer la liste des fichiers volés à ses clients concernés, afin que ceux-ci puissent réagir et, notamment, se conformer à leurs obligations légales et réglementaires.

Cette communication est datée du 10 juin, le lendemain de la mise en place d’une cellule de crise. Parce qu’avant le 9 juin, les équipes de Cegedim prennent au sérieux la menace, mais semblent avoir toutes les raisons de penser que l’ESN a été épargnée… Pour autant, elles ne baissent pas leur garde. Et une mauvaise surprise les attend.