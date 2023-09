InfluxDB Clustered : InfluxDB 3.0 débarque sur site

InfluxDB Clustered, conçue pour les déploiements sur site et en cloud privé, complète la gamme de produits d'InfluxData établi sur InfluxDB 3.0.

Dévoilée pour la première fois en avril 2023, InfluxDB 3.0 est une version remaniée de la base de données de séries temporelles d'InfluxData. Celle-ci doit considérablement améliorer l’ingestion, le stockage et le traitement des séries chronologiques, assure l’éditeur.

InfluxDB Clustered doit, à terme, remplacer InfluxDB Enterprise, la plateforme jusqu’alors déployée par les clients d'InfluxData sur site et dans des instances de cloud privé.

Outre InfluxDB Clustered, la gamme de produits 3.0 de l'éditeur comprend InfluxDB Cloud Serverless, pour traiter de petites charges de travail, et InfluxDB Cloud Dedicated, un service cloud dédié aux entreprises ayant des besoins plus importants. Il s'agit dans les deux cas d'options entièrement gérées (managées), d’ores et déjà disponible.

Pour rappel, l’éditeur californien avait lancé la version 3.0 de sa base de données peu après avoir récolté 81 millions de dollars lors d’une série E conclue en février. Cette mouture n’est toujours pas disponible dans sa déclinaison open source, contrairement au projet iOx dont elle est issue.

InfluxDB 3.0 : des atouts indéniables, selon les analystes

Selon Rachel Stephens, analyste chez RedMonk, InfluxDB 3.0 est plus simple et plus polyvalente que les itérations précédentes d'InfluxDB.

Selon elle, l’un des principaux avantages de cette mouture concerne l'accélération substantielle des requêtes sur les données à cardinalité élevée.

Pour rappel, la cardinalité des séries chronologiques fait référence au nombre de valeurs uniques contenues dans une colonne d’une TSDB. « Plus il y a de séries uniques dans vos données, moins votre base de données est performante », constate l’éditeur concernant InfluxDB 1.x et 2.x.

En outre, Rachel Stephens note que la prise en charge du langage SQL par InfluxDB 3.0 ouvre des portes à l’éditeur à un plus large éventail d’utilisateurs. Pour rappel, InfluxData ne fournissait jusqu’alors que son langage spécifique et propriétaire, FluxQL.

Au-delà de la prise en charge du langage SQL et de l’accélération des requêtes sur les données à forte cardinalité, reste à savoir ce qu’apporte InfluxDB Clustered aux clients existants.

Là encore, l’éditeur promet des ingestions de données accélérées et des coûts de stockage réduit grâce à la compression des données, à la prise en charge des systèmes de stockage objet et à la séparation du calcul et du stockage.

Par ailleurs, InfluxData vante la possibilité de chiffrer les données en transit et au repos.

Selon Carl Olofson, analyste chez IDC, l’ensemble de ces fonctionnalités constitue des ajouts importants pour tenter d’attirer davantage de clients grand compte.

« Ces fonctionnalités font d'InfluxDB un produit plus adapté aux entreprises, notamment en ce qui concerne la prise en charge d'une plus grande cardinalité, des temps de chargement plus rapides et des coûts de stockage réduits, autant de facteurs critiques pour leur segment de marché », assure-t-il. « La sécurité est également au cœur des préoccupations de la plupart des entreprises, et il est donc essentiel de s'attaquer à ces questions ».