Mon datacenter dans une cabane

Vertiv conçoit des datacenters en kit. Autrement dit, il commercialise des containers entièrement équipés ; racks, onduleurs UPS (Uninterruptible power supply), système de refroidissement par air, eau, ou les deux, et autres systèmes auxiliaires comme le traitement de l’eau. Ces datacenters PFM (Prefabricated and Modular) sont construits non pas sur le lieu même où sera installé le centre de données, mais dans les différentes usines de Vertiv en Europe : à Tognana (Italie) pour les systèmes de gestion d’énergie ; à Volyně (République tchèque, pour les racks), en Croatie, en Irlande du Nord, etc.

Questions chiffres, Vertiv dispose de 9 usines dans la zone EMEA sur un total de 22 dans le monde, emploie 27 000 personnes et réalise 5,7 mds $ de ventes. En France, Vertiv est moins présent qu’en Italie ou en Espagne.

« En matière de data centers, la France est plus mature. Mais nous commençons à reprendre des parts de marché », justifie Jean-Pierre Tournemaine, Directeur régional Europe du Sud et Directeur général Vertiv France.

Balèze le mélèze

Sa R&D (en croissance annuelle de 11 %) lui a permis une nouvelle trouvaille : construire un datacenter dans un container en bois massif, en l’occurrence un conifère particulièrement résistant, le Mélèze. Vertiv l’a présenté (physiquement) lors de sa conférence Vertiv Driving Innovation 2023, qui s’est tenue à Zagreb (Croatie) fin novembre.

Celui-ci ne prend pas feu avant 50 min, un point important quand on évoque le bois. Les raisons pour constituer un data center dans une telle structure ? : « La première est environnementale. Cela permet de construire des containers sur place, avec une réutilisation assurée. La responsabilité environnementale est devenue un enjeu crucial pour les entreprises », affirme Tea Helman Jukić, Architecte principale et fondatrice du studio Helman & Jukić.

Et d’ajouter : « Il existe quatre attitudes pour être responsable écologiquement : ne rien bâtir, construire moins, construire plus intelligemment, et enfin plus efficacement. Construire plus intelligemment et efficacement est possible avec des modules préfabriqués ».

Évidemment, Vertiv a effectué des analyses et calculs pour trouver le meilleur matériau en termes écologiques. Les containers en métal que l’on trouve à bord des cargos – on se souvient de cette piste lancée il y a quelques années par Sun – ne se sont pas révélés les meilleurs, même s’ils peuvent servir de centre de données provisoire. En fait, la forêt consomme du CO2 et le bois qui en est issu est adapté à une économie circulaire.