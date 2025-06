Datacenter : Schneider standardise le refroidissement liquide

Schneider Electric, qui se revendique numéro un mondial des équipements énergétiques pour datacenters, va enfin mettre sur le marché ses solutions standardisées de refroidissement liquide direct. Sept modèles appelés MCU seront présentés, avec une capacité de refroidissement qui va de 102 kW à 2,35 MW. Il s’agit de pompes proposées au format rack et dont la fonction consiste à faire circuler, via des flexibles de plomberie, de l’eau à la surface des composants des serveurs, pour arracher leurs calories bien plus efficacement que ne le font les ventilateurs en soufflant de l’air.

« Le refroidissement liquide direct existe depuis dix ans. Mais le problème est qu’il n’était cantonné jusque-là qu’au secteur ultra-niche des supercalculateurs. Il n’existait pas de solution industrielle, juste des installations conçues au cas par cas. Nous apportons aujourd’hui cette solution standard dont les entreprises ont besoin pour concrétiser leurs projets d’IA dans leurs datacenters », lance Laurent Bataille, le président de Schneider Electric France, lors d’une présentation en avant-première pour la presse.

Et de contextualiser : « Le marché des datacenters est actuellement en hyper croissance à cause de l’arrivée de l’IA. À notre niveau, nous constatons que leur consommation d’énergie va tripler entre 2023 à 2030. C’est-à-dire que la consommation mondiale des datacenters en 2023 était de 105 gigawattheures et qu’elle sera de 255 GWh dans cinq ans », dit le président de Schneider Electric France.

En revanche, la tuyauterie nécessaire au refroidissement liquide direct est autrement plus pointue que la simple pose de ventilateurs en façade. Se posent quantité de problèmes d’ingénierie pour éviter les fuites – à cause de l’usure des tuyaux ou simplement quand on remplace un serveur dans une baie –, ou maintenir la pression de l’eau, quel que soit le nombre de serveurs. HPE, Dell , Lenovo mais aussi les hyperscalers s’essaient à des montages qui ne sont pas leur métier. Et ce n’est pas très rassurant au regard des risques d’électrocution, de pannes ou d’incendies que pose une fuite sur des systèmes électriques.

« Le problème est que les ventilateurs ne permettent plus de refroidir les baies de serveurs au-delà de 45 kW d’énergie calorifique », précise Sébastien Cruz Mermy, le directeur Innovation de Schneider Electric France, en évoquant des serveurs de calcul hautement performants pour l’IA qui émettent jusqu’à dix fois plus de chaleur que des serveurs ordinaires.

En l’occurrence, les serveurs chauffent très rapidement quand ils fonctionnent et ils disjonctent au-delà d’une certaine température qu’ils ne devraient donc jamais atteindre. Les fabricants tels que Dell et HPE revendiquent supporter jusqu’à 100 °C, mais il semble plus vraisemblable que la limite raisonnable soit fixée aux alentours de 70 à 80 °C. Jusqu’ici, ils étaient refroidis avec des ventilateurs.

Pour refroidir de 8U à dix baies racks

Dans le détail, les modules MCDU opèrent deux refroidissements. Celui des serveurs, par de l’eau qui entre dans leurs entrailles à 45 °C. Et celui de l’eau qui en ressort à 65 °C, par la mise en contact avec un circuit d’eau extérieur, lequel arrive dans le MCDU avec une température de 32 °C.

De fait, le plus petit modèle de MCDU de Schneider Electric, qui prend la forme d’un boîtier 4U et s’installe au bas d’une baie rack, ne va capturer qu’environ 50 kW d’énergie calorifique dans les serveurs. Cela correspond grosso modo à huit serveurs DGX GB200 1U de Nvidia (soit 32 GPU et leurs 16 processeurs). Le plus gros modèle tient quant à lui dans une baie rack entière et permet de refroidir une dizaine de baies de serveurs à 120 kW chacune. C’est-à-dire une dizaine de baies DGX GB200-NVL72 qui contiennent 17 serveurs et totalisent 72 GPU.

« Il faut compter 1,5 litre d’eau par minute par kW à refroidir. Cela se traduit par des pompes dans nos MCDU qui ont chacune 2 bars de pression. » François SalomonDirecteur des produits de refroidissement, Schneider Electric France

« Il faut compter 1,5 litre d’eau par minute par kW à refroidir. Cela se traduit par des pompes dans nos MCDU qui ont chacune 2 bars de pression », précise François Salomon. Un expert technique de Dell donne un autre détail : « cela correspond sur les baies de calcul hautement performant actuelles à une eau qui circule à 3,2 mètres par seconde dans chacun des tuyaux, lesquels ont un diamètre d’un pouce. »

Ni Schneider Electric ni Dell ne le cachent : ces pompes consomment plus d’énergie pour faire circuler tous ces litres d’eau dans les serveurs de calcul que les ventilateurs pour souffler de l’air sur les baies de serveurs web.

« En fait, l’eau est d’autant plus lourde à faire circuler que nous utilisons de l’eau glycolée à 25 %, qui est plus visqueuse que l’eau naturelle. Le glycol n’est pas meilleur pour extraire les calories, mais il présente l’avantage d’être biocide [d’éliminer les “impuretés”, N.D.R.], d’être anticorrosif et de ne pas geler. C’est important, dans le sens où ce sont des équipements que nous transporterons par avion jusqu’au client final et que le liquide doit rester pur », indique François Salomon.