Informatica multiplie les partenariats pour accélérer sa stratégie « cloud only »

Ces annonces s’inscrivent dans la continuité de son événement Informatica World, ayant eu lieu en juin 2023.

Il y a d’abord l’annonce d’un partenariat étendu avec Microsoft. Informatica révèle qu’il s’appuie sur Azure OpenAI Service pour développer Claire GPT, un assistant de gestion de données infusé dans Intelligent Data Management Cloud (IDMC), propulsé par des modèles OpenAI fine-tunés. Claire GPT pourrait aider à « découvrir, comprendre, gouverner et consommer » les données surfacées à l’aide de la plateforme de gouvernance et d’intégration.

« L’association de MongoDB et d’Informatica MDM permettra aux développeurs et aux entreprises de créer des applications professionnelles “data-first”, dans lesquelles les données guideront les fonctions et les actions des utilisateurs et offriront davantage d’opportunités d’automatisation », interprète Stewart Bond, vice-président de la recherche sur les logiciels de Data Intelligence et d’intégration chez IDC, dans un communiqué d’Informatica.

Des outils d’intégration « lakehouse native »

Avec Databricks, Informatica se montre bien plus claire. Il intègre officiellement Cloud Data Integration (CDI) avec Unity Catalog, le catalogue de données des fondateurs de Delta Lake. Cloud Data Integration permet d’ingérer des données en provenance de plus de 300 sources dans Databricks, de gérer automatiquement les emplacements de stockages dédiés aux pipelines de données en séparant les données primaires des données temporaires, ainsi que de transformer les données nativement via Databricks SQL (Spark SQL) dans les clusters du « lakehouse ». Par ailleurs, l’édition freemium de CDI est prise en charge par Unity Catalog pour 40 sources de données et la transformation de 20 millions de lignes ou 10 heures de calcul par mois.

Avec Snowflake, l’éditeur a évoqué la disponibilité générale d’Informatica Superpipe for Snowflake. Cette fonction dérive d’une hybridation entre les capacités de CDI et de celles de Snowpipe Streaming, une capacité d’ingestion de données pour les flux de type Apache Kafka dans le data (warehouse) cloud. Selon Informatica, ce produit permettrait d’accélérer jusqu’à 3,5 fois les jobs d’ingestion et de réplication de données.

En disponibilité générale également, l’éditeur donne la possibilité d’effectuer en mode « no-code » des tâches ETL et de préparations de données stockées dans des tables au format Apache Iceberg, cela même alors que la prise en charge de ces tables externes est encore en préversion publique dans Snowflake.

Par ailleurs, Informatica lance la préversion d’une application native accessible depuis la Marketplace de Snowflake. Enterprise Data Integrator est un pot-pourri de fonctions ETL et de réplication présentes historiquement dans IDMC, mais hébergées à l’aide des sous-jacents PaaS de Snowflake. « Les clients peuvent intégrer de manière bidirectionnelle les données depuis et vers le Snowflake Data Cloud avec d’autres applications et bases de données clés de l’entreprise, telles qu’Oracle et SAP », promet Informatica. Justement, plus tôt dans l’année, il avait étendu son partenariat avec Oracle en Amérique du Nord et lancé une solution MDM SaaS interconnectée à Google BigQuery.

Enfin, le second volet du partenariat avec Microsoft porte sur l’intégration d’IDMC avec les composants de Microsoft Fabric, un environnement qui unifie la suite Power BI, Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory par-dessus un data lake, OneLake. Cette plateforme concurrente de Snowflake, dont le lancement en disponibilité générale est prévu pour la première moitié de 2024, pourra héberger IDMC comme une application native. Celle-ci pourra propulser les cas d’usage de profiling, de mise en qualité ou encore d’observabilité des données pour les charges de travail analytiques dans Fabric. En outre, Informatica entend répondre au besoin d’ingestion de données dans les espaces Fabric OneLake, Lakehouse et Datawarehouse de la plateforme à des fins analytiques. Une série de connecteurs prendront en charge les points de terminaison SQL et les fichiers Parquet… comme avec Databricks.