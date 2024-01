Ransomware : une fin d’année calme malgré des impressions contraires

En décembre, nous avons recensé 365 cyberattaques et revendications à travers le monde, soit autant qu’au mois de juillet 2023. Au passage, nous avons relevé notre compte pour novembre de 467 à 487.

Ces ajustements sont encore une fois notamment dus aux corrections rendues nécessaires par les pratiques de certains affidés de la franchise mafieuse LockBit 3.0, déjà observées en septembre et durant l’été de l’an passé : de nombreuses revendications publiées portaient en fait sur des événements parfois bien antérieurs.

Ainsi, dans le détail, nous attribuons 72 cyberattaques à LockBit 3.0 en décembre, contre 88 en novembre, 67 en octobre, 71 en septembre, et 126 en août.

Après cette franchise, Play et Alphv/BlackCat se sont montrés les plus démonstratifs, suivis par 8base et BlackBasta. Après une entrée en scène remarquée, Hunters International a réduit son rythme en décembre.

L’Amérique du Nord s’inscrit toujours en tête avec 183 cas en décembre, contre 20 pour la région Allemagne/Autriche/Suisse, de même que pour la région Amérique Latine. Le Benelux s’inscrit légèrement devant avec 21 cas. La France recule sensiblement dans le classement seulement une dizaine de cas identifiés, en recul marqué par rapport à novembre.

Dans l’Hexagone, justement, cybermalveillance.gouv.fr a reçu, en décembre, 124 demandes d’assistance de la part d’entreprises et de collectivités. Ce chiffre est le plus bas sur un an.

Nos confrères de ZDnet ont toutefois appris que la section cyber du parquet de Paris a ouvert 512 enquêtes pénales pour cyberattaque en 2023, en hausse d’environ 20 % sur un an.

Une activité aux motivations troubles Le mois de décembre a été marqué un nombre important de revendications aux motivations parfois troubles que nous avons choisi de ne pas comptabiliser. Ainsi le groupe Werewolves, dont la vitrine est apparue en fin d’année, semble s’apparenter à un affidé de LockBit 3.0 ayant choisi d’ouvrir sa propre vitrine. Avec une particularité remarquée : la revendication de nombreuses victimes en Russie. Un autre groupe, Raznatovic, est apparu recycler des activités plus ou moins anciennes. Les revendications de SiegedSec semblent nécessiter une qualification plus approfondie, tandis que celles de Toufan et Malekteam apparaissent fortement teintées par des motivations plus politiques que pécuniaires, avec de nombreuses victimes en Israël. Et pour mémoire, le groupe NoEscape a mis la clé sous la porte – sans rendre les clés – tout en partant avec son butin.