Ivanti révèle une nouvelle vulnérabilité inédite et diffuse des correctifs tardifs

Ivanti a publié mercredi des correctifs pour deux vulnérabilités critiques inédites, de type 0day, qui ont été révélées au début du mois, mais a également mis en garde ses clients contre deux nouvelles failles, dont une nouvelle 0day qui est activement exploitée.

Dans un avis de sécurité publié le 10 janvier, Ivanti a détaillé deux vulnérabilités inédites d’exécution de code à distance, référencées CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887, qui affectaient Ivanti Policy Secure (IPS) et Ivanti Connect Secure (ICS). Une semaine plus tard, Volexity, à qui Ivanti attribue la découverte de la faille, a confirmé que 1 700 appareils dans le monde avaient été compromis depuis le début du mois de décembre. Près d’une centaine de victimes ont été identifiées en France.

Volexity et Mandiant, qui ont également enquêté sur l’activité d’exploitation, ont attribué les attaques à un acteur malveillant de l’État-nation chinois. Les fournisseurs ont également révélé que l’acteur malveillant en question a déployé des shells web pour maintenir un accès persistant aux dispositifs ICS vulnérables, ce qui rend l’atténuation encore plus difficile.

Alors qu’Ivanti a annoncé mercredi la première série de correctifs pour CVE-2023-46805 et CVE-2024-21887, le groupe a également révélé deux nouvelles vulnérabilités dans ICS et IPS.

L’une d’entre elles est une vulnérabilité d’élévation de privilèges référencée CVE-2024-21888, et l’autre est une vulnérabilité de falsification des requêtes côté serveur référencée CVE-2024-21893. Ivanti a averti que cette dernière est une vulnérabilité inédite susceptible de permettre à un attaquant non authentifié d’accéder à certaines ressources restreintes et qu’elle fait l’objet d’une exploitation active.

« Au moment de la publication, l’exploitation de la CVE-2024-21893 semble être ciblée. Ivanti s’attend à ce que l’acteur malveillant change de comportement et nous prévoyons une forte augmentation de l’exploitation, une fois que cette information sera rendue publique, similaire à ce que nous avons observé le 11 janvier après la divulgation du 10 janvier », a écrit Ivanti dans un avis de sécurité mis à jour.

Ivanti a déclaré n’avoir « aucune indication » d’exploitation de la CVE-2024-21888 contre des clients. Le correctif publié mercredi comprend une correction des quatre vulnérabilités pour les versions ICS 9.1R14.4, 9.1R17.2, 9.1R18.3, 22.4R2.2 et 22.5R1.1, et la version ZTA 22.6R1.3 ; cependant, il s’agit d’un processus en plusieurs étapes.

« Par souci de prudence, nous recommandons aux clients de réinitialiser leur appareil avant d’appliquer le correctif, afin d’empêcher l’acteur malveillant d’obtenir une mise à jour persistante dans votre environnement », indique l’avis.

Ivanti renvoie ses utilisateurs à un article de la base de connaissances et les avertit que le processus prend trois à quatre heures. Outre la complexité du processus de correction, Ivanti a repoussé la date de publication du correctif pour les précédentes vulnérabilités de type inédites, qui était initialement prévue pour la semaine du 22 janvier.