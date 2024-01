Ivanti confirme l'exploitation de deux vulnérabilités inédites

L'agence américaine de la sécurité des infrastructures et de la cybersécurité (Cisa) a exhorté les entreprises à remédier à deux vulnérabilités inédites, dites zero-day d'Ivanti qui n'ont toujours pas été corrigées, alors que des rapports font état d'une exploitation active par un acteur malveillant d'État-nation chinois.

Ivanti a publié un avis de sécurité mercredi pour une vulnérabilité de contournement d'authentification référencée CVE-2023-46805 qui affecte Ivanti Policy Secure et une faille d'injection de commande référencée CVE-2024-21887 dans Ivanti Connect Secure (ICS) versions 9.x et 22.x. Ces vulnérabilités inédites ont justifié une alerte simultanée de la Cisa enjoignant les utilisateurs et les administrateurs à appliquer des solutions de contournement en attendant qu'Ivanti développe des correctifs. La Cisa a également ajouté ces failles à son catalogue de vulnérabilités connues et exploitées, ce qui oblige les agences fédérales américaines à y remédier rapidement.

La CISA a déclaré qu'Ivanti avait reçu des rapports d'exploitation, mais l'avis de sécurité d'Ivanti n'a pas abordé cette menace. Toutefois, un article de blog distinct publié par Volexity mercredi a révélé que les vulnérabilités inédites ont été exploitées par un acteur étatique. Le fournisseur de cybersécurité a initialement détecté une activité suspecte au cours de la deuxième semaine de décembre.

« Volexity attribue actuellement cette activité à un acteur inconnu qu'il suit sous la désignation UTA0178. Volexity a des raisons de penser que UTA0178 est un acteur de menace de niveau État-nation chinois », écrivent les chercheurs de Volexity dans leur blog.

Avant de signaler les failles à Ivanti, Volexity a découvert que UTA0178 enchaînait les vulnérabilités inédites pour réaliser une exécution de code à distance non authentifiée sur les systèmes vulnérables. Au cours de l'attaque, Volexity a observé l'acteur malveillant voler des données de configuration, modifier des fichiers existants, télécharger des fichiers distants et établir un tunnel inverse à partir de l'appareil ICS VPN. Bien que Volexity ait également insisté sur la nécessité d'une action immédiate, le fournisseur de renseignements sur les menaces a déclaré que les mesures d'atténuation et même les correctifs, lorsqu'ils seront publiés, « ne résoudront pas une compromission antérieure ».

Jusqu'à présent, seul un nombre limité de clients a été compromis, mais les correctifs ne sont pas encore disponibles.

« Ivanti a connaissance de moins de 10 clients touchés par ces vulnérabilités », a déclaré Ivanti dans un courriel adressé à la rédaction de TechTarget.

CVE-2023-46805 a reçu un score CVSS de 8,2, et la CVE-2024-21887 s'est classé plus haut avec un score CVSS de 9,1. Cette dernière a été découverte dans ICS, qui embarque d'un VPN d'accès à distance aux ressources d'un système d'information.