Infostealers : plus de 40 millions d’identifiants volés en France en 2023

C’est à croire que les utilisateurs d’infostealers ont choisi de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Hudson Rock et Recorded Future ont collecté des volumes record d’identifiants distribués en ligne, au mois de décembre.

Pour la seule France, Hudson Rock a identifié près de 1100 collaborateurs d’entreprise concernés ce mois-là, pour près de 7000 utilisateurs. Recorded Future a, de son côté, recensé plus de 6 million deux cent trente mille identifiants compromis pour l´Hexagone, en décembre 2023.

Pour l’ensemble de l’année écoulée, le total s’établit donc à plus de 43 638 000 identifiants compromis en France, selon Recorded Future, à raison de 60 identifiants de compte par PC infecté, en moyenne. Hudson Rock a, quant à lui, spécifiquement relevé plus de 5400 collaborateurs d’entreprise, en France, dont des identifiants professionnels ont été compromis par infostealer, en 2023.

La surprise vient des statistiques de détection du CERT Renater : après une semaine 42 record et une semaine 48 intense, l’année écoulée s’est achevée dans une relative tranquillité, avec un modeste pic à 308 machines infectées pour la semaine 50. 2024 ne commence pas plus rudement : un pic de 272 détections a été mentionné dans le bulletin statistique de la troisième semaine de l’année du CERT Renater. 2023 avait commencé beaucoup plus violemment.