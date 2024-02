Après l’opération Cronos, LockBit cherche à donner l’impression de rebondir

Sitôt tombé, sitôt relevé ? S’il reste à démontrer que cela vaut pour la franchise LockBit en elle-même, cela semble plutôt pertinent pour son site vitrine, où sont placardées les revendications de ses victimes, et ses miroirs.

Durant le week-end, les opérateurs de la franchise se sont en effet activés à relancer leurs affaires. À l’heure où sont publiées ces lignes, les noms de 15 victimes sont publiés, aux côtés d’un message provocateur à l’intention du FBI – les autres forces de l’ordre impliquées dans l’opération Cronos apprécieront sans doute d’être ainsi ignorées.

Dans ce message, LockBitSupp – le porte-parole de la franchise – estime notamment que « les actions du FBI visent à détruire la réputation de mon programme d’affiliation, ma démoralisation [sic], ils veulent que je parte et que je quitte mon travail, ils veulent me faire peur parce qu’ils ne peuvent pas me trouver et m’éliminer, on ne peut pas m’arrêter, on ne peut même pas espérer ».

Publications d’anciennes données à venir Bravache, LockBitSupp promet aussi d’améliorer son infrastructure pour en augmenter la résilience et la résistance à une potentielle nouvelle compromission, avec décentralisation et cloisonnements. En attendant, les revendications publiées ne trahissent en rien une reprise des affaires pour la franchise mafieuse. Dans son message publié durant le week-end, l’opérateur assurait disposer des données de « nombreuses » victimes, promettant qu’elles « seront publiées ultérieurement dans un nouveau blog ». C’est à ce recyclage de revendications antérieures à l’opération Cronos que procède actuellement LockBitSupp. Et encore : l’échantillon publié pour l’heure ne plaide pas pour la réutilisation des données exfiltrées par plus d’un ou deux fidèles affidés. En outre, pour l’essentiel des revendications publiées, LockBitSupp invite à négocier via la messagerie chiffrée Tox, laissant suspecter la perte des identifiants uniques associés aux victimes correspondantes ainsi qu’aux clés de chiffrement. Il n’y a guère que pour les hôpitaux Ernest Heatlh que la publication suggère une attaque potentiellement survenue depuis la restauration de l’infrastructure de LockBit. Aucun incident se rapportant à cette organisation de santé n’a en tout cas, pour l’heure, été rapporté dans la presse américaine, à l’heure où sont publiées ces lignes.