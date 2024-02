Ransomware : que retenir de l’opération de police contre LockBit ?

Les forces de l’ordre de plusieurs pays, dont la France, ont mené, ce 19 février, une vaste opération conjointe contre la franchise LockBit 3.0.

Premier effet visible : autour de 22h, dans la soirée de ce 19 février, le site vitrine de LockBit 3.0 et ses miroirs n’étaient plus accessibles, ainsi que le portail servant aux négociations. A la place, une image, avec un message : « ce site est maintenant sous le contrôle des forces de l’ordre ».

L’opération est baptisée Cronos. Dans un communiqué de presse, l’agence britannique de lutte contre la cybercriminalité, la NCA, explique avoir « pris le contrôle de l’environnement d’administration principal de LockBit, qui permettait aux affidés de concevoir et de mener des attaques, ainsi que du site de divulgation du groupe sur le dark web, sur lequel ils hébergeaient auparavant des données volées aux victimes et menaçaient de les publier ».

Qu’apprend-on de la franchise LockBit ?

L’opération Cronos permet de lever un large bout de voile supplémentaire sur l’infrastructure de la franchise LockBit. Ainsi, la NCA rappelle que « LockBit disposait d’un outil d’exfiltration de données sur mesure, connu sous le nom de Stealbit, qui était utilisé par ses affidés pour voler les données des victimes ».

Et cette infrastructure était plus distribuée qu’il ne pouvait le paraître de l’extérieur : « au cours des 12 dernières heures, cette infrastructure, basée dans trois pays, a été saisie par les membres de l’équipe spéciale de l’opération Cronos, et 28 serveurs appartenant à des affidés de LockBit ont également été mis hors service ».

Capture d'écran fournies par les forces de l’ordre de l'interface d'administration des utilisateurs (les affidés) de l'infrastructure de la franchise mafieuse LockBit 3.0.

De son côté, Europol évoque une « opération, qui a duré plusieurs mois » et a conduit notamment au « démantèlement de 34 serveurs aux Pays-Bas, en Allemagne, en Finlande, en France, en Suisse, en Australie, aux États-Unis et au Royaume-Uni ».

Les forces de l’ordre ont en outre partagé des captures d’écran de l’interface d’administration de la franchise, celle utilisée par les affidés pour gérer les négociations, les paiements, la génération du rançongiciel, etc. En résumé : un véritable système de gestion de… la relation client (CRM).

Les captures montrent également l’interface de gestion des affidés, avec leurs relations hiérarchiques. Le principal admin apparaît enregistré et donc au moins actif depuis le 15 novembre 2020. Un autre, Oscar, actif depuis le 25 juin 2022, comme Gerry, apparaît particulièrement actif, avec 42 chiffrements de systèmes Linux, 106 LockBit dit Red (la version 2.0), 68 LockBit Black (la version 3.0), et 97 LockBit Green (la version dérivée du ransomware de Conti). Mais cette capture d’écran suggère des taux de succès limités : Oscar n’a généré, en tout, que… 12 outils de déchiffrement. Une seconde capture fait toutefois ressortir un taux de succès plus élevé.

Les identifiants associés aux affidés sur la première capture d’écran suggèrent qu’ils étaient au total au moins 186.