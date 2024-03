Cyberhebdo du 8 mars 2024 : la Belgique particulièrement touchée

Bienvenue dans l'édition de cette semaine du Cyberhebdo, votre revue de presse dédiée aux dernières nouvelles du front numérique où la cybersécurité est plus que jamais au cœur des préoccupations mondiales.

Alors que les menaces cybernétiques continuent de se multiplier et de se sophistiquer, nous avons observé une série d'incidents notables qui ont marqué l'actualité. Au cours de la semaine écoulée, cinq cyberattaques ont retenu l'attention des médias internationaux, touchant divers secteurs et mettant en lumière la vulnérabilité omniprésente des organisations.

Nous vous rappelons que notre revue de presse se concentre sur les cyberattaques significatives et ne traite pas des attaques DDoS ni des défigurations de sites Web.

04/03/2024 - South St. Paul Public Schools (USA)

Les écoles publiques de South St. Paul ont signalé une perturbation technologique en cours due à une activité non autorisée dans leur réseau informatique. Ils ont mis leurs systèmes hors ligne pour isoler le problème et ont engagé une entreprise de cybersécurité pour enquêter et restaurer les systèmes. Le district se concentre maintenant sur la restauration des services et sur le maintien d'un environnement d'apprentissage productif pour les élèves et le personnel. (source)

04/03/2024 - FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) (CAN)

L'agence canadienne de renseignement financier, FINTRAC, a été contrainte de déconnecter ses systèmes d'entreprise suite à un incident de cybersécurité survenu pendant le week-end. Bien que la nature de l'incident n'ait pas été révélée, l'agence a précisé que cela n'impliquait pas ses systèmes de renseignement ou classifiés et qu'elle travaille avec ses partenaires fédéraux pour protéger et restaurer ses systèmes. (source)

06/03/2024 - Brasserie Duvel Moortgat (BEL)

La brasserie Duvel Moortgat, située à Breendonk, a été victime d'une cyberattaque avec ransomware, entraînant l'arrêt de toutes ses activités. Les alarmes de l'IT ont été déclenchées à 1h30 du matin et la production a été immédiatement suspendue, avec une date de reprise incertaine. La brasserie produit non seulement la célèbre bière Duvel, mais aussi Vedett et les bières Maredsous. (source)

07/03/2024 - Beyers Koffie (BEL)

L'entreprise Beyers Koffie a été victime d'une cyberattaque, suivant un incident similaire qui a affecté la brasserie Duvel-Moortgat plus tôt dans la semaine. La production chez Duvel-Moortgat a dû être arrêtée en conséquence de l'attaque. Les répercussions exactes de l'attaque sur Beyers Koffie ne sont pas encore connues. (source)

07/03/2024 - Administradora de Subsidios Sociales (ADESS) (DOM)

La Administradora de Subsidios Sociales (Adess) de la République Dominicaine a été victime d'une cyberattaque par le groupe criminel « Blackcat », qui a temporairement affecté ses systèmes opérationnels. L'intervention rapide des équipes de sécurité informatique, en collaboration avec diverses autorités nationales de cybersécurité, a permis de protéger les données et d'assurer la continuité des opérations. Malgré l'attaque, L'Adess assure que le calendrier des paiements des aides sociales ne sera pas perturbé. (source)

Revue de presse réalisée en partie avec ChatGPT. Les explications sont à lire ici.