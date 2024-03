L'attaque "GoFetch" menace les puces Apple de la série M

Des chercheurs universitaires ont révélé une attaque par canal dérobé dans les puces de la série M d'Apple qui pourrait permettre à des acteurs malveillants d'obtenir des clés de chiffrement secrètes. Un problème qui pose d'importants problèmes d'atténuation.

Dans un article publié jeudi dernier, l'équipe de recherche explique que l'attaque, baptisée « GoFetch », est basée sur une vulnérabilité résidant au sein de micro-architecte des puces Apple Silicon de la série M. Elle implique le précollecteur de données dépendant de la mémoire (DMP, Data Memory-dependent Prefetcher). Il s'agit d'un nouveau dispositif d'optimisation matérielle qui prédit les adresses mémoire auxquelles un utilisateur accèdera dans un avenir proche et place les données dans la mémoire cache du processeur. En procédant à une rétro-ingénierie du DMP de la série M, l'équipe de recherche a découvert qu'il confondait parfois les valeurs des pointeurs avec les données en mémoire, y compris les clés cryptographiques.

« Cet article montre que la menace que représentent les DMP pour la sécurité est bien plus grave qu'on ne le pensait et démontre les premières attaques de bout en bout sur des logiciels critiques pour la sécurité à l'aide de la DMP de la série M d'Apple », indique l'article de recherche. « Nos attaques reposent sur une nouvelle compréhension du comportement des DMP qui montre, entre autres, que le DMP d'Apple s'activera au nom de n'importe quel programme victime et tentera de faire "fuir" toute donnée mise en cache qui ressemble à un pointeur ».

En 2022, un autre groupe de chercheurs universitaires a découvert pour la première fois que les puces Apple étaient dotées de DMP et a mis au point une attaque par canal latéral appelée « Augury », qui permettait de faire fuir certaines données au repos sur les systèmes utilisant les processeurs Apple M1 et A14. Cependant, les chercheurs ayant découvert GoFetch ont trouvé des DMP dans d'autres puces de la série M et ont constaté qu'ils pouvaient exploiter la fonctionnalité encore plus loin et extraire des clés de plusieurs implémentations cryptographiques, y compris OpenSSL Diffie-Hellman, Go RSA, CRYSTALS Kyber et Dilithium.

Selon le site web GoFetch de l'équipe de recherche, les puces Apple M1, M2 et M3 sont vulnérables à cet attaque par canal dérobé. Bien qu'elle n'ait pas testé d'autres puces de la série M, comme la M2 Pro, l'équipe dit s'attendre à ce qu'elles aient les mêmes DMP exploitables. En outre, les chercheurs ont découvert un DMP dans la microarchitecture Raptor Lake de 13e génération d'Intel. « Cependant, ses critères d'activation sont plus restrictifs, ce qui la rend robuste à nos attaques », ont écrit les chercheurs sur le site web.