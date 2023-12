Les API de Mon Espace Santé sous haute surveillance

Complément du DMP alimenté par les praticiens, le site et l’application mobile Mon Espace Santé permettent à tout assuré de consulter ses données médicales et d’ajouter des données complémentaires de taille, de poids, de pression artérielle, ainsi que ses directives de fin de vie. La sécurité du site et de l’application mobile est donc cruciale tant en termes de protection des données personnelles que des données de santé.

RSSI en charge de la sécurité de Mon Espace Santé et du Dossier Médical Partagé à la CNAM, Alexandre Fenyo souligne que la sécurité des API n’est pas un domaine totalement nouveau pour la CNAM : « dès 2006, la direction de la Sécurité sociale, la DGME, et le ministère du Budget et des Comptes publics ont créé un groupe de travail qui a produit, en 2008, la norme Interops d’interopérabilité des organismes de protection sociale pour les échanges d’applications à applications ».

Les technologies en vogue à l’époque pour les Web Services étaient SOAP, XML, XML-DSig pour la signature, de la fédération d’identité avec SAML V2, etc. Dix-huit ans plus tard, les technologies ont beaucoup évolué : la CNAM met en œuvre des règles Json, des jetons JWT, OAuth 2 pour la fédération, et de l’OpenID Connect pour identifier les différents rôles au sein de ces fédérations.

Une architecture de sécurité « classique » pour un service exposé au public Pour préparer le lancement du service Mon Espace Santé, un appel d’offres public est lancé pour protéger le service. Le RSSI a décrit le besoin et listé toutes les réglementations et bonnes pratiques qui s’imposent à ce service comme la certification des hébergeurs de données de santé, la conformité avec le référentiel général de sécurité. En tant qu’opérateur de service essentiel (OSE), le service se doit d’être en conformité avec le référentiel NIS et bientôt NIS 2. Eviden (ex-Atos) a remporté l’appel d’offres, notamment en proposant le WAF édité par Ubika. « Nous avons commencé classiquement en mettant en place un cluster d’IPS, un cluster de WAF qui est le premier élément qui voit le contenu des flux, avec une rupture protocolaire et un chiffrement du flux à la sortie ». Les WAF alimentent un SIEM exploité par les experts du SOC qui analysent les événements et prennent des décisions de blocage ou pas, s’il s’agit de faux positifs. Présentation de haut niveau de l'architecture de sécurité mise en place. Si l’infrastructure de sécurité en place semble remplir sa fonction, la direction générale de la CNAM va soulever un problème à la lecture des dashboards qui lui sont remontés : « le directeur général ne comprenait pas ce que nous faisions », raconte le RSSI. « Il nous a envoyé un message indiquant que le dashboard précisait que l’état de la menace était de 2 sur 5 et que 650 000 requêtes issues d’une même adresse IP avaient été bloquées par le WAF en 8 heures. Sa question était de savoir pourquoi avoir attendu 650 000 requêtes pour bloquer cette adresse… ». Une question légitime qui va pousser l’équipe sécurité à se remettre en cause et essayer de bloquer le plus en amont possible l’attaquant, le bloquer au niveau de l’IPS et ne pas surcharger les WAF. Eviden, intégrateur/hébergeur et mainteneur en conditions de sécurité de la plateforme, va alors pousser l’équipe à utiliser les fonctionnalités avancées d’Ubika. En quelques semaines, un mécanisme est mis en place afin de réaliser un calcul en temps réel d’un seuil non pas sur un nombre d’attaques total, mais sur un taux d’attaques, c’est-à-dire le nombre d’attaques sur une durée donnée. « Cette approche nous permet de décider un blocage temporaire d’une adresse IP, même si on a un faux positif. Si un attaquant utilise le proxy légitime de son entreprise pour lancer un outil de PenTest sur Mon Espace Santé, nous ne voulons pas bannir définitivement l’adresse IP de ce proxy, ce qui serait très pénalisant pour les autres utilisateurs ». L’idée est de bloquer temporairement l’adresse IP de l’attaquant pour ne pas lui laisser l’occasion de trouver une vulnérabilité. Un compteur cohérent a été mis en place en s’appuyant sur une base de données et une synchronisation des valeurs des compteurs entre tous les boîtiers Ubika en place dans le cluster. En effet, quel que soit le WAF attaqué, le RSSI voulait disposer d’un décompte global exact du nombre d’attaques. Ce mécanisme, basé sur un dépassement de seuil de taux d’attaque distribué et cohérent, permet d’envoyer une erreur 404 à l’attaquant dès le seuil des 5 000 attaques franchi.