Avec CortAIx, Thales veut industrialiser l’IA dans les systèmes critiques

Pouvant être perçu comme une résurgence d’une digital factory consacrée à l’IA, cortAIx est divisé en trois entités. CortAIx Lab devrait regrouper 150 experts de l’IA œuvrant à des projets de recherche et de développement autour de l’IA embarquée, certaines techniques d’algorithmie avancées, des méthodes de qualification et de certification, du red teaming avec pour cible des déploiements dans des environnements critiques.

Les laboratoires seront en lien direct avec cortAIx Sensors, l’entité chargée du développement des IA dans les capteurs de Thales (radios, radars, sonars, optronique, etc.) et de la compréhension de leurs signaux, mais aussi avec CortAIx Factory, « l’usine des technologies en IA » du groupe. Répartie dans trois pays (France – Paris et Rennes – Canada, Singapour), la Factory aura pour mission de fluidifier le développement de méthodes, d’outils d’IA ainsi que l’intégration, la qualification et la certification des solutions et produits Thales qui embarquent des algorithmes.

« La Factory identifiera et développera conjointement des cas d’usage avec les entités du groupe, puis infusera l’IA quand cela a du sens afin d’améliorer les produits, accélérera les cycles de développement, entraînera les algorithmes, rationalisera des protocoles de tests », liste un porte-parole de Thales.

Ces systèmes doivent être des assistants à la prise de décision dans les centres de commandement et de contrôle, dans des environnements contraints, civiles ou militaires.

L’IA débarque sur les théâtres des opérations Lors du Thales Media Day, Patrice Caine, PDG de Thales a insisté sur la distinction entre IA symbolique – les moteurs de règles, par exemple – et le machine learning et le deep learning. Tout comme il a pris le temps de différencier les applications d’IA générative des systèmes de prise de décision et des IA embarquées dans des systèmes critiques que le groupe développe pour ses clients. Puisque les modèles y afférant sont encore des boîtes noires et qu’ils hallucinent, l’IA générative « est peu compatible, voire incompatible avec nos métiers ou avec l’IA appliquée dans les systèmes dits critiques », avance le dirigeant. Cela n’empêche pas le groupe de tester les capacités de la GenAI pour convertir du code ou pour assister ces équipes de développements. Dans les domaines militaires et de l’aviation, le groupe met au point des modèles d’IA « hybride », c’est-à-dire rattachée scientifiquement à la branche de l’ intelligence artificielle neuro-symbolique. Il s’agit de coupler des moteurs de règles avec des modèles de machine learning ou de deep learning ou encore de combiner des modèles physiques avec des algorithmes d’intelligence artificielle. Qui plus est, Thales mise sur une IA de confiance, explicable, contrainte, frugale et « cybersécurisée ». Les usages concrets ? L’aide à la planification de trajets lors de mission tactique pour des pilotes d’hélicoptère, l’analyse d’images embarquée en temps réel lors de mission de reconnaissance et de ciblage qui seront menées par les avions de chasse Rafale équipés du pod Talios à partir de 2026, la coordination de systèmes de pilotage de drones aériens et terrestres en essaim (jusqu’à 19 véhicules sans humains à bord), le débruitage des communications vocales sur le terrain, l’assistance à la surveillance terrestre à l’aide de systèmes de radar augmentés, etc. « Nous ne sommes plus dans le domaine du rêve, ce sont des capacités [d’IA] qui infusent dans les programmes d’armement », assure Patrice Caine. Pour rappel, le secteur de la défense représente plus de 9,7 milliards d’euros de chiffres d’affaires pour Thales en 2023. « Nous ne sommes plus dans le domaine du rêve, ce sont des capacités [d’IA] qui infusent dans les programmes d’armement ». Patrice CainePDG, Thales Si le groupe crée CortAIx, ce n’est pas seulement pour surfer sur la vague de l’IA générative, mais surtout pour accompagner la généralisation de l’IA infusée dans des systèmes critiques. Actuellement, plus de 100 produits du groupe intègrent des capacités d’IA. « Nous faisons de l’IA en laboratoire depuis les années 1990, mais cela fait une petite dizaine d’années que nous communiquons à l’externe », rappelle Patrice Caine. « Nous sommes suffisamment matures pour nous structurer de manière plus visible. Nous avons environ 600 experts de l’intelligence artificielle et plus de 100 doctorants et nous sommes probablement l’entreprise qui enregistre le plus de brevets concernant l’IA embarquée dans des systèmes critiques en Europe, une quarantaine par an ».