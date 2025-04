Cloud et IA dans le secteur public : instruments de souveraineté

« Qui dit cloud, dit aussi souveraineté », déclarait le 18 mars Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du Numérique. Car selon la membre du gouvernement, la France « porte une voix importante » sur la question de la souveraineté, voire « de leader ».

Mais depuis ce discours à la 3e édition de la conférence « L’état dans le nuage », les signatures de contrats de l’Éducation nationale et de Polytechnique avec Microsoft sont venues brouiller le message.

Sous la même présidence d’Emmanuel Macron, l’hébergement du Health Data Hub avait déjà été confié à Microsoft. C’est à présent l’entrepôt européen de données de santé, EMC2, porté par le HDH pour le compte l’Agence européenne du médicament, qui est voué à adopter les services Azure.

Pour concurrencer les hyperscalers, dans le cloud et dans l’IA, Clara Chappaz prêche pour une logique de développement « d’une offre européenne du cloud » et de l’écosystème industriel ( une volonté également affichée par le projet Eurostack ). La politique menée au travers de la stratégie nationale pour le cloud viserait justement à soutenir ces offres locales et leur « mise à niveau des fonctionnalités ».

« Quand on décide de se tourner vers une solution non européenne, ce n’est pas mal en soi. Mais je pense qu’il faut prendre conscience que l’argent que l’on dépense va soutenir des offres qui ne soutiennent pas le développement économique du cloud dans notre pays », tacle-t-elle.

La doctrine cloud de l’État aidera, assure-t-elle. La commande publique doit participer à ce soutien. Tout en se défendant de toute idéologie (protectionniste ou autre), la ministre appelle les Administrations et les entreprises à tenir compte de la portée économique de leurs décisions IT.

Clara Chappaz revendique également le rôle joué par la France pour la prise en compte du cloud dans le DMA et dans un Data Act « ambitieux » . « Nous avons même anticipé son entrée en vigueur avec des missions spécifiques confiées à l’Arcep sur la portabilité et l’interopérabilité en matière de cloud. »

La commande publique pour agir et un nouvel état d’esprit

Et si l’État et le public commençaient par s’appliquer cette idée – ce qu’ils n’ont pas fait avec le HDH, à Polytechnique, ou plus récemment dans le Gard ?

Clara Chappaz juge en tout cas nécessaire de « se montrer plus stratégique » dans l’utilisation de la commande publique au profit de services européens. « Ce ne doit plus être un tabou […] Nos concurrents valorisent plus que jamais leurs propres solutions. »

La responsable de l’IA et du numérique au gouvernement plaide donc pour « un même état d’esprit » et la transposition de pratiques d’achat comparables. « Nous avons tous une responsabilité qui est, parfois, de choisir une option qui n’est peut-être pas la plus évidente, mais est la plus conforme à nos valeurs politiques ».

Si Clara Chappaz insiste tant sur les enjeux de souveraineté dans le cloud, c’est qu’elle conditionne une autre souveraineté : celle de la France dans l’IA. « Il n’y a pas d’IA sans cloud, sans infrastructures solides, performantes et souveraines », insiste-t-elle.

D’ici Vivatech, le gouvernement prévoit de construire des feuilles de route dans chaque ministère sur le développement de l’IA dans l’ensemble des métiers. Sous 12 mois, chaque agent devra être doté d’un outil conversationnel.

« Cet objectif ne sera pas possible sans une accélération de notre politique d’infrastructure numérique », prévient la ministre. D’où l’investissement de 109 milliards d’euros annoncé par Emmanuel Macron lors du Sommet pour l’action de l’IA.

Mais là encore, la souveraineté paraît avoir été (un peu) délaissée dans ce « Stargate à la française », au bénéfice de l’argument de l’attractivité vis-à-vis des investisseurs étrangers. Certes, Mistral AI est un apporteur de capitaux, mais les plus grands investisseurs sont originaires des Émirats arabes (30 à 50 mds €) et du Canada (20 mds €)… avec le risque de créer de nouvelles dépendances technologiques, comme celles qui existent aujourd’hui à l’égard des États-Unis.