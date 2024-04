Aerospike lève 109 millions de dollars pour accorder son SGBD à l’IA

Aerospike a obtenu jeudi un financement privé de 109 millions de dollars, qu’il prévoit d’utiliser pour améliorer la prise en charge des charges de travail croissantes de l’IA.

Sumeru Equity Partners a dirigé le financement. George Kadifa, cofondateur et directeur général de Sumeru, fait désormais partie du conseil d’administration d’Aerospike. L’investisseur existant Alsop Louie Partners, qui a mené le cycle de financement de série A d’Aerospike en mars 2011, est le deuxième acteur autour de la table.

Avant ce tour de table de 109 millions de dollars, Aerospike a récolté 70 millions de dollars par emprunt en janvier 2021. Au total, l’entreprise a levé 241 millions de dollars, selon Crunchbase.

Basé à Mountain View, en Californie, Aerospike mise principalement sur deux produits Aerospike Cloud et Aerospike Database. Ce sont les distributions d’une même base de données in-memory NoSQL.

En plus de ses SGBD, l’éditeur offre des capacités orientées graphes et – depuis jeudi – vectorielles, qui peuvent toutes deux être utilisée pour alimenter les pipelines de données qui forment et gèrent les modèles et les applications d’IA traditionnelle et d’IA générative.

Les ambitions d’Aerospike Pour que les entreprises puissent bénéficier de l’IA générative, elles ont besoin de modèles pour comprendre leur activité. Les grands modèles de langage (LLM) tels que GPT-4 d’OpenAI et Google Gemini sont entraînés sur des données publiques. Ils n’ont toutefois pas accès aux données propriétaires d’une entreprise et ne peuvent donc pas répondre aux questions spécifiques des collaborateurs. Justement, la recherche et le stockage vectoriels sont un moyen d’exploiter des données d’une entreprise dans une application d’IA générative. Ces capacités permettent également de découvrir des données qui peuvent être utilisées pour affiner un LLM ou de concevoir entièrement (ou presque) de petits modèles spécifiques à un domaine. De même, la technologie des graphes peut être utilisée pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle ou être combiné avec des fonctions de recherche vectorielle. C’est donc sans surprise que l'éditeur compte accélérer dans ces deux domaines technologiques, selon Subbu Iyer, PDG d’Aerospike. Cette accélération réclamera un effort supplémentaire de R&D et donc de recruter des ingénieurs capables d’accorder base de données et IA. « [Nous allons] accélérer notre stratégie d’IA avec de nouveaux talents et une nouvelle vision », avance Subbu Iyer. « La croissance et l’innovation ne se limitent pas à la création des meilleurs produits. Elles nécessitent également de recruter des talents de classe mondiale ». Au-delà de l’IA, le PDG d’Aerospike prévoit que le nouveau financement lui permette d’étendre son « go to market ». Les fonctionnalités vectorielles et orientées graphes sont des domaines d’investissement judicieux pour Aerospike, selon Stephen Catanzano, analyste au sein d’Enterprise Strategy Group, une filiale de TechTarget [également propriétaire du MagIT]. « Il s’agit d’ajouter davantage de fonctionnalités pour prendre en charge les charges de travail liées à l’IA –, les vecteurs, les architectures RAG et plus encore », avance-t-il. « L’IA a été un changement pour les éditeurs de bases de données et ils ont besoin de carburant pour s’y mettre ». Un avis partagé par Matt Aslett, analyste chez Ventana Research, propriété d’ISG.

La course à l’IA générative chez les éditeurs de bases de données Mais l’analyste signale à juste titre que de nombreux autres éditeurs accordent la priorité à des capacités similaires pour les mêmes cas d’usage. Par exemple, Pinecone est un spécialiste des bases de données vectorielles, tandis que TigerGraph et Neo4j sont des spécialistes des bases de données orientées graphes. En outre, parmi beaucoup d’autres, les géants de la technologie AWS et Google ajoutent la recherche et le stockage vectoriels à leurs bases de données, tandis que des éditeurs indépendants tels que Couchbase, MongoDB et SingleStore ont tous ajouté des capacités conçues pour aider les clients à créer des applications d’IA générative. Cependant, étant donné que l’explosion de l’intérêt pour le développement de charges de travail d’IA est récente, la réponse qu’Aerospike prépare n’est ni surprenante ni tardive, selon l’analyste de Ventana Research. « La prise en charge de la recherche vectorielle et des architectures RAG n’en est qu’à ses débuts dans l’industrie des bases de données », considère Matt Aslett. « Nous prévoyons donc des investissements supplémentaires de la part d’Aerospike pour combiner les avantages de ses capacités afin de servir le développement et le déploiement de la prochaine génération d’applications opérationnelles à haute performance infusées à l’IA ». En clair, l’analyste insiste sur le fait que la force d’Aerospike réside dans le traitement de données en temps réel, et que la prise en charge de l’IA générative dans ce contexte est bienvenue.