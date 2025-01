Gestion de données et analytique : ces six tendances qui ont façonné 2024

Depuis deux ans, après le lancement de ChatGPT, les éditeurs n’ont d’yeux que pour l’IA générative.

Une capacité qui a fait émerger la promesse de l’employé augmenté. Elle est incarnée par les copilotes, lancés à tour de bras par les éditeurs à partir de 2023.

Ces assistants permettent des interactions en langage naturel. Mais ils sont réactifs. Ils exigent de l’utilisateur qu’il s’engage en posant des questions. Certains assistants sont suffisamment sophistiqués pour suggérer des questions de suivi qui conduisent à une analyse plus approfondie.

Ce n’est qu’au cours de l’année dernière que certains de ces assistants ont été livrés… et aussitôt rendus obsolètes par l’émergence d’une autre tendance : l’IA agentique.

Yasmeen Ahmad, directrice générale de la stratégie et de la gestion des produits sortants pour les données, l’analyse et l’IA chez Google Cloud, a également déclaré que le développement d’agents d’IA constituait la prochaine phase de l’évolution de l’IA dans l’entreprise.

« Le marché s’oriente vers l’IA agentique et l’analyse agentique », a déclaré en septembre David Menninger, analyste chez Ventana Research, une filiale d’ISG. « Développer des agents plutôt que de s’appuyer sur des tableaux de bord représente un changement de paradigme. Au lieu que les données apparaissent dans des tableaux de bord et que leur interprétation soit laissée à l’observateur, les agents peuvent amorcer des actions basées sur les données ».

Si les copilotes peuvent de manière optionnelle s’appuyer sur une architecture RAG – permettant la recherche d’informations de l’entreprise – du fait qu’ils sont capables d’appeler de outils, les agents sont plus proactifs et potentiellement autonomes.

Cependant, malgré l’intérêt croissant et des investissements dans le développement de l’IA encore récents, les deux dernières années ne représentent que le début d’une nouvelle ère pour la gestion et l’analyse des données, selon Baris Gultekin, responsable de l’IA chez Snowflake.

Par exemple, Databricks a acquis MosaicML pour 1,3 milliard de dollars en 2023 afin de renforcer ses capacités d’entraînement et de manipulation des grands modèles de langage. Au cours des deux dernières années, Databricks a également mis en place des intégrations avec des développeurs de grands modèles de langage (LLM) tels que Mistral AI et Anthropic. Il a développé son propre LLM et introduit des outils de gouvernance de l’IA et de contrôle de la qualité des modèles. Son rival Snowflake a fait de même sur tous les points.

Des éditeurs tels que Databricks et Snowflake proposaient des plateformes cloud pour le stockage des données, facilitant l’accès des clients à ces dernières pour leur analyse. Parallèlement, des acteurs comme MicroStrategy et Qlik fournissaient des outils pour créer et visualiser des rapports et tableaux de bord, conduisant ainsi à des prises de décision basées sur des indicateurs.

Il n’y a pas si longtemps, la gestion et l’analyse des données avaient pour objectif principal de permettre aux clients de préparer et d’analyser leurs données.

De plus, les fournisseurs de plateformes de données, tels que Databricks et Snowflake, ainsi que les géants technologiques, ont officialisé la disponibilité générale d’une partie de leurs fonctions d’IA générative. Leur objectif : aider leurs clients à développer leurs propres applications basées sur la GenAI.

Des spécialistes de la gestion des données comme Informatica et Dremio ont lancé des assistants alimentés par l’IA , tout comme des experts en analyse tels que Tableau et Qlik.

4. La qualité des données, un enjeu démultiplié par l’IA

Ce faisant, l’écosystème s’est rendu compte d’une chose : comparer les données au pétrole est enfin pertinent. Pour rouler, un véhicule équipé d’un moteur à combustion interne a besoin d’un carburant : de l’essence, du diesel, de l’éthanol, bref du pétrole raffiné. Il en va de même pour les modèles et les applications d’IA qui ont besoin de données de qualité.

Si les données sont inexactes, incohérentes, incomplètes ou périmées, les résultats fournis par les modèles et les applications le refléteront et ne seront pas fiables. Les conséquences peuvent aller de l’inutilisation pure et simple des applications d’IA à des pertes financières, des violations de la réglementation et un embarras considérable.

À l’inverse, avec des données complètes, cohérentes, exactes et récentes, les résultats des modèles et des applications auront plus de chances d’être corrects et fiables. Autant d’éléments a priori bénéfiques pour la prise des bonnes décisions et l’efficacité des processus en entreprise.

« La qualité des données est très importante dans un monde où l’on passe de tableaux de bord et de rapports créés à la main à un monde où l’on veut que l’IA fasse des analyses à grande échelle », martelait en septembre Saurabh Abhyankar, chef de produit chez MicroStrategy.

Garantir la qualité des données est depuis longtemps un défi pour les entreprises. L’augmentation exponentielle du volume de données collectées aujourd’hui par les entreprises, associée à la complexité croissante des données, rend la tâche encore plus ardue.

Selon Donald Farmer, fondateur et directeur de TreeHive Strategy, pour s’approcher le plus possible de la garantie que seules des données de haute qualité sont utilisées avec les outils d’IA, des processus automatisés – tels que la recherche vectorielle, la génération augmentée par extraction et l’observabilité des données – supervisés par des humains, capables d’intervenir en cas de besoin, sont nécessaires.

« Les volumes traités sont de plus en plus massifs et il n’est tout simplement pas possible de laisser les humains effectuer des transformations manuelles à cette échelle. » Donald FarmerFondateur et directeur, TreeHive Strategy

« La mise en qualité de données nécessite d’automatiser les traitements », avançait-il en septembre. « C’est là que les choses changent. Les volumes traités sont de plus en plus massifs et il n’est tout simplement pas possible de laisser les humains effectuer des transformations manuelles à cette échelle ». En revanche, le fait que des femmes et des hommes peuvent auditer le processus « est très important ».