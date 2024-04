CroissantLLM : un exemple français de LLM « souverain »

Avec les chercheurs du laboratoire MICS de CentraleSupélec, trois collaborateurs d’Illiun Technology ont participé à l’entraînement de CroissantLLM, une collection open source (sous licence MIT) de modèles de langage bilingue français – anglais (CroissantLLM, CroissantCool et CroissantLLMChat). Parmi eux, Gautier Viaud, directeur R&D chez Illuin Technology.

« Avec la montée en puissance des travaux de recherche autour des LLM, nous avons remarqué que les corpus français étaient très mal représentés par rapport à l’anglais », explique Gautier Viaud.

Il en va de même pour les autres langues censées être couvertes par les grands modèles de langage, ce qui induit, entre autres, des biais culturels.

« Les connaissances culturelles et les préjugés sont intégrés mécaniquement dans les données d’apprentissage, ce qui aboutit à des modèles ayant une meilleure connaissance des événements, mais aussi des préjugés américains », notent les chercheurs dans le rapport technique de CroissantLLM.

« Deuxième réflexion, nous trouvions il y a un an des LLM qui étaient assez performants pour accomplir beaucoup de tâches, mais qui en même temps n’étaient pas forcément utilisables par beaucoup d’acteurs industriels. Ils étaient trop coûteux, à la fois en temps d’inférence et en argent. Nous nous sommes dit qu’il fallait un modèle un petit peu plus léger, adapté aux français et aux applications industrielles ».

Ce LLM (Large Language Model) « souverain » dispose de 1,3 milliard de paramètres, d’une fenêtre de contexte de 2048 tokens et est basée sur l’architecture du modèle Llama de Meta. Il a été entraîné avec près de 3 000 milliards de tokens (3T tokens). Pour référence, Llama 2-70B est doté de 70 milliards de paramètres et a nécessité le traitement de 1 400 milliards de tokens (1,4 T tokens).

CroissantLLM s’éloigne des « scaling laws »

Pour rappel, le consensus scientifique a mis sur un piédestal les « scaling laws », des lois empiriques mises en avant par OpenAI, puis les chercheurs derrière le projet Chinchilla de Google. Si au départ, l’idée était de miser à tout prix sur une grande quantité de paramètres, les chercheurs de Google ont déterminé que « pour chaque doublement de la taille du modèle, le nombre de tokens utilisés lors de l’entraînement doit également être doublé ».

Cette règle qui a été vraie pendant environ deux ans, différentes équipes de chercheurs sont en train de s’en affranchir. L’exemple le plus récent – et sûrement le plus retentissant – est celui de DBRX et ses 132 milliards de paramètres pour 12 000 milliards de tokens.

« Pour entraîner un LLM, c’est très réducteur ce que je vais dire, mais il y a essentiellement deux approches », résume Gautier Viaud. « L’on peut vouloir entraîner le meilleur modèle possible avec un budget fixe. Et dans ces cas-là, à budget d’entraînement fixé, il y a une taille de modèle et de jeu d’entraînement optimale pour avoir le meilleur modèle. Cette approche est inspirée des lois “Chinchilla” », poursuit-il. « Et il y a une deuxième façon de voir les choses, qui revient plutôt à prendre un modèle d’une taille fixe et de l’entraîner le plus longtemps possible pour en maximiser les performances ».

C’est le choix opéré par les chercheurs derrière CroissantLLM. « Nous avions déterminé une taille moyenne pour notre modèle parce qu’on voulait qu’il soit léger, qu’il puisse s’exécuter sur des environnements de type CPU, des téléphones, de petits GPU, etc. », justifie Gautier Viaud.

À l’inférence, CroissantLLM peut générer en moyenne 140 tokens par seconde sur un GPU A100 doté de 40 Go de VRAM, et de 120 tokens par seconde. Selon le directeur R&D d’Illuin, sur CPU, le modèle génère environ 30 tokens par seconde, et sur smartphone, « un peu plus de 5 tokens par seconde », soit la moyenne basse de la vitesse de lecture humaine (comprise entre 5 et 10 tokens par seconde, selon Hugging Face).

Concernant l’entraînement des LLMs, les chercheurs ont obtenu un crédit de recherche auprès du GENCI pour entraîner CroissantLLM sur le supercalculateur Jean Zay. Ils ont utilisé 30 nœuds GPU, soit 240 GPU Nvidia A100 80 Go SXM qui ont été exploités pendant près de 100 000 heures ou 17 jours. L’entraînement aurait émis 2,8 à 3,36 tonnes équivalent CO2, quand l’entraînement de LLama 2-7B en a émis environ 31,22 tonnes équivalent carbone (l’entraînement de la collection Llama 2 aurait généré 539 tCO2eq).

« Si nous avions opté pour des machines dans le cloud, premièrement, nous ne les aurions pas obtenus : il n’y a pas de disponibilité. Et deuxièmement, cela nous aurait coûté plusieurs centaines de milliers d’euros », justifie le directeur R&D d’Illuin Technology.

L’on est toutefois très loin des milliards de dollars investis par Microsoft et OpenAI afin d’obtenir GPT-4.