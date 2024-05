GPT-4o : le nouveau LLM multimodal d’OpenAI pour contrer Google Gemini

OpenAI vient de dévoiler GPT-4o, une version mise à jour de GPT-4, son grand modèle de langage (LLM) le plus puissant qui cible les entreprises. GPT-4o a été repensé pour offrir des réponses plus rapides (en temps réel). Que ce soit avec de l’audio, de la vidéo ou du texte.

Dévoilé lors d’une démonstration en direct sur YouTube, le LLM a conversé naturellement avec trois employés d’OpenAI. Il a écouté et aidé un homme à résoudre des équations mathématiques et a lu ses émotions à partir de ses expressions faciales. GPT-4o (« o » pour « omni ») a également chanté un conte de fées qu’il a inventé, avec une voix de synthèse. Puis il a traduit oralement une conversation entre un Italien et un Anglais.

OpenAI a également dévoilé une interface utilisateur rafraîchie pour la version de bureau qui est désormais son nouveau modèle phare. Certaines fonctionnalités de texte et d’image de GPT-4o sont à présent disponibles dans ChatGPT, sur la version gratuite et pour les utilisateurs de ChatGPT Plus, avec des limites de messages jusqu’à cinq fois plus élevées pour cette dernière.

L’éditeur a indiqué qu’il publierait également une nouvelle version du mode vocal GPT-4o en alpha pour ChatGPT Plus dans les semaines à venir et que le Read Teaming commencerait immédiatement.

Les développeurs peuvent désormais utiliser GPT-4o dans l’API LLM en tant que modèle de texte et de vision. Et les clients de Microsoft Azure OpenAI Services peuvent tester les capacités de GPT-4o dans un playground en mode preview dans Azure OpenAI Studio à partir d’aujourd’hui.

« GPT-4o offre une intelligence du niveau de celle de GPT-4, mais il est beaucoup plus rapide », résume Mira Murati, CTO d’OpenAI. « Nous faisons un grand pas en avant en matière d’ergonomie. Et c’est très important, car nous travaillons sur la manière dont, à l’avenir, nous interagirons avec les machines ».

Un secteur ultra-concurrentiel La sortie de GPT-4o a eu lieu la veille d’une autre actualité très attendue : la conférence développeurs Google I/O. Lors de cet évènement, les observateurs s’attendent à ce que Google annonce des nouveautés pour son offre Gemini. Le secteur de la GenAI est déjà très concurrentiel avec OpenAI et Google, donc, mais aussi avec Microsoft, Meta, Amazon et des acteurs plus petits comme Anthropic, Cohere ou encore les Européens Mistral, Aleph Alpha ou LightOn. « Franchement, j’ai été déçu. [...] Pour la première fois, c’est OpenAI qui commence à suivre le rythme de Google. » Chirag DekateGartner Google I/O devrait intensifier encore cette compétition acharnée. Dans ce contexte de rivalité entre OpenAI et Google, le nouveau LLM d’OpenAI GPT-4o, bien que techniquement impressionnant, ne ferait qu’égaler ce que Google a montré avec Gemini, en décembre, estime Chirag Dekate, analyste chez Gartner. « Toute avancée dans l’innovation de l’IA générative est toujours inspirante. On voit des chercheurs à la pointe du développement de modèles et de l’ingénierie travailler très dur pour rendre possible ce qui semblait impossible », explique-t-il. « Mais en même temps, franchement, j’ai été déçu ». « Pour la première fois, c’est OpenAI qui commence à suivre le rythme de Google », ajoute-t-il. Forrester a un avis plus nuancé. « Je pense que la partie la plus impressionnante de la présentation d’OpenAI est qu’ils ont montré des modèles qui communiquent entre eux et qui réagissent presque en temps réel. Et ils l’ont montré en live », vante William McKeon-White, analyste chez Forrester. OpenAI a certainement mobilisé d’énormes quantités de compute pour cette démo. « Mais c’était quand même assez cool […] par rapport à la démo de Google », continue l’expert de Forrester en faisant référence à la démo préenregistrée de Google.