IA générative : SAP mise sur Anthropic, Cohere et Aleph Alpha

En mai dernier, lors de son événement Sapphire, SAP a présenté l’intégration de Microsoft Copilot avec sa suite HCM SuccessFactors et Viva Learning. En matière d’IA générative, l’éditeur allemand avait laissé entendre qu’il s’appuierait essentiellement sur des partenaires, non seulement sur Microsoft et OpenAI, mais également sur IBM et Google. Pour le spécialiste de l’ERP, le recours à des services de génération de textes et d’images s’inscrit dans une démarche étendue qu’il a nommé « Business AI ». Sous cette appellation, l’éditeur rassemble les fonctions d’intelligence artificielle infusées dans ses produits (existantes ou à venir) ainsi que celles mises à disposition directement ou indirectement par ses partenaires, dont Microsoft, Google Cloud, Databricks ou encore DataRobot à travers la Business Technology Platform et Datasphere (le nouveau nom de SAP DataWarehouse Cloud).

C’est dans cette même dynamique que Sapphire Investments, le fonds d’investissement créé par SAP a annoncé, le 11 juillet dernier, sa volonté d’investir plus d’un milliard de dollars dans des startups spécialisées dans l’IA, « dont celles qui se consacrent au développement de l’IA générative ».

Le 18 juillet 2023, cette fois-ci, c’est SAP qui investit dans trois éditeurs de grands modèles de langage (LLM) : Aleph Alpha, Cohere et Anthropic. Les montants engagés n’ont pas été dévoilés.

Cohere et Anthropic, les « usual suspects » Cohere et Anthropic sont des « usual suspects ». Anthropic est une entreprise californienne basée à San Francisco qui a déjà récolté 1,5 milliard de dollars auprès de nombreux fonds d’investissement. Elle développe les LLM Claude et Claude 2 (présenté le 11 juillet), en s’appuyant sur une approche dite « constitutionnelle » qui doit assurer « l’honnêteté, la sûreté et la fiabilité » des réponses des modèles. Anthropic ne donne pas directement accès à ses réseaux de neurones, mais peut les affiner pour ses clients. À l’instar de Salesforce, la startup affirme que les personnalisations des réponses sont fonction de la conception des prompts (commandes ou requêtes) par ses clients. Google (plus de 300 millions de dollars investis à lui seul), Salesforce Ventures et Zoom Ventures parient, eux aussi, sur Anthropic. Cohere est une startup canadienne basée à Toronto qui a levé plus de 434 millions de dollars, selon Crunchbase. Elle développe des outils et des modèles d’IA générative, dont la plateforme conversationnelle Coral, disponible en bêta depuis le 25 juillet dernier. Contrairement à Claude, cet assistant peut déjà être enrichi à l’aide des données des entreprises. Cohere laisse ses clients déployer ses modèles et ses outils dans leurs environnements privés. Là encore, SAP n’est pas le premier éditeur ou fournisseur à avoir investi dans la startup : Nvidia, Oracle et Salesforce Ventures ont également participé à un tour de table annoncé en mai 2023, une série C de 270 millions de dollars. Ces deux entreprises ont déjà des partenariats technologiques avec les grands fournisseurs. Cohere et Anthropic entendent proposer leur service depuis Google Cloud, AWS Bedrock, Salesforce Hyperforce ou encore Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Anthropic a choisi pour hébergeur Google Cloud, tandis que Cohere utilise les capacités d’OCI, en association avec Nvidia. D’ailleurs, Oracle dispose d’un partenariat « exclusif » pour propulser les services d’IA générative qui enrichiront Oracle Cloud HCM et ses autres produits.

Aleph Alpha, la caution souveraine de SAP Moins connue, Aleph Alpha, est une startup fondée en 2019 à Heidelberg en Allemagne, non loin du siège de SAP situé à Walldorf. Elle développe la collection de modèles NLG et NLP Luminous. La jeune pousse développe ce qu’elle nomme des modèles « multimodaux », capables de comprendre et générer des textes ainsi que des images. Les modèles peuvent être utilisés pour résumer des documents, effectuer des recommandations ou alimenter des agents conversationnels. C’est la caution souveraine et européenne de SAP : Aleph Alpha entraîne ses modèles multimodaux depuis son propre HPC : alpha ONE (88ᵉ au top500 de juin 2023), installé par HPE à Bayreuth, en Allemagne. La startup défend une approche multicloud et permet à ses clients de déployer ses modèles on-premise. En juin dernier, Aleph Alpha a récolté 100 millions d’euros en série B, pour un total de 128 millions d’euros levés. Parmi ses investisseurs, l’on retrouve Nvidia (signe que l’IA générative est vectrice de prospérité pour le concepteur de processeurs graphiques) et Intel. Aleph Alpha adhère au programme PartnerEdge-Build de SAP et ce dernier l’a déjà inscrit comme un partenaire de son portfolio Business AI.