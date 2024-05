AWS : le PDG, Adam Selipsky, démissionne

Adam Selipsky quitte son poste de PDG d’AWS après avoir donné sa démission, comme le confirme un fichier 8-K soumis à la SEC par Amazon le 14 mai, et laissera sa place à son successeur le 3 juin prochain. Pour l’heure, il n’a pas annoncé s’il rejoint les rangs d’un autre fournisseur. « Je me réjouis de prendre du temps avec ma famille et de réfléchir à ma prochaine aventure », écrit-il sur LinkedIn, comme le veut la coutume.

Son remplaçant Matt Garman, actuellement vice-président senior des ventes et du marketing chez AWS, est un vétéran.

Andy Jassy, PDG d’Amazon, a évoqué le changement de direction dans un billet de blog mardi, vantant les succès d’Adam Selipsky et détaillant les 18 ans d’expérience de Matt Garman au sein de l’entreprise. Cet article reprend le contenu d’un mémo interne diffusé par The Verge en amont de la publication officielle d’AWS.

Le billet de blog reproduit des commentaires distincts d’Adam Selipsky et de Matt Garman, ce dernier déclarant que les clients et les employés d’AWS devaient s’attendre à des « ajustements organisationnels » dans les semaines à venir.

« Nous sommes une équipe de missionnaires qui travaillent avec passion pour améliorer chaque jour la vie et l’activité de nos clients », vante M. Garman.

Selon Gary Chen, analyste chez IDC, les changements de direction au sein d’AWS ne se traduiront probablement pas par des changements de stratégie du jour au lendemain. Le fait d’avoir un PDG ayant de l’expérience dans la gestion de projet ainsi que dans les ventes pourrait aider à mieux définir la stratégie de l’entreprise à l’avenir.

« Il possède une expérience que certains dirigeants n’ont pas forcément, puisqu’il est sur le terrain », avance Gary Chen.

Ce qui sera le plus urgent pour les clients, c’est de savoir si les ajustements organisationnels prévus par Matt Garman se traduiront par des licenciements, anticipe l’analyste d’IDC.

« S’agit-il d’une restructuration ou d’une réduction d’effectifs ? », s’interroge-t-il.