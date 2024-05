Les (très) bons résultats d’AWS bientôt boostés par l'IA générative

Pour un rebond, c’est un rebond. Les résultats d’Amazon Web Services (AWS) ont progressé de manière très significative, profitant d’une tendance que le groupe attribue au fait que les sociétés auraient finalisé leurs efforts d’optimisation des coûts liés au cloud après la pandémie et recommenceraient à investir.

Sur le premier trimestre, qui couvre les trois mois se terminant le 31 mars 2024, le géant du cloud public a enregistré une augmentation de 17 % de son chiffre d’affaires (CA) par rapport à l’année précédente, atteignant les 25 milliards $, avec un résultat d’exploitation de 9,4 milliards $. À titre de comparaison, au même trimestre en 2023, son CA était de 21,4 milliards $ et son résultat d’exploitation de 5,1 milliards $.

Les performances d’AWS avaient été impactées lors des trimestres précédents par la tendance des entreprises à se concentrer davantage sur l’optimisation de leurs investissements existants dans le cloud plutôt que sur de nouveaux projets et initiatives, avance le PDG d’Amazon, Andy Jassy.

Mais « le gros de cette optimisation » serait « largement achevé », estime-t-il. Les clients se concentreraient à nouveau sur l’accélération de leurs migrations.

« Avant la pandémie, les entreprises s’efforçaient de moderniser leur infrastructure en migrant du modèle “sur site” vers le cloud. Cette dynamique a été freinée par la pandémie et l’incertitude économique qui s’en est suivie, mais elle reprend désormais de plus belle », assure-t-il.

Le net rebond d’AWS semble lui donner raison.

L’IA générative, un relais de croissance pour AWS

Le PDG a également évoqué l’accélération de la demande pour son offre professionnelle d’intelligence artificielle générative (GenAI), qui se structure en trois catégories.

« La majeure partie des revenus [de la Gen AI] sera dans le cloud et se concrétisera dans les 10 à 20 prochaines années. » Andy JassyPDG d’Amazon

La première est destinée aux entreprises qui souhaitent construire leurs propres modèles de langage (LLM) à partir de zéro. La deuxième est destinée à celles qui souhaitent utiliser des LLMs existants, via un service comme Amazon Bedrock. La troisième est son assistant d’IA générative infusé dans les différents services de sa plateforme avec Amazon Q, dont la version officielle a été lancée le 30 avril.

« Nous restons particulièrement optimistes », se réjouit Andy Jassy. « Nous sommes à plus de 100 milliards de dollars de CA annualisé, alors même que 85 %, voire plus, des dépenses IT mondiales restent sur site. Et cela avant même de considérer la GenAI, dont la majeure partie des revenus sera dans le cloud et se concrétisera dans les 10 à 20 prochaines années. Il y a de très grandes opportunités devant nous ».