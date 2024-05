La couche de gouvernance de DBT Labs convainc davantage que son assistant IA

Basé à Philadelphie, DBT Labs – dont le nom signifie « Data Build Tool » – a commencé par développer un ensemble de fonctionnalités open source pour aider les data engineers à nettoyer, valider et joindre des jeux de données à partir de données brutes.

L’éditeur propose toujours une version open source de sa plateforme, mais il mise se concentre désormais sur deux versions commerciales : Team, pour 100 dollars par poste et par mois, ainsi qu’une édition Enterprise, soumise à une « tarification personnalisée ».

Cette semaine, il a présenté DBT Assist, un assistant propulsé par l’IA générative qui se concentre sur l’amélioration de la productivité des experts de données plutôt que sur l’aspect conversationnel. Actuellement en phase de bêta test, l’outil génère automatiquement de la documentation et des tests afin d’éliminer une partie du travail manuel nécessaire au cours du processus de développement.

DBT Assist, un début timide dans le monde de la GenAI

En dévoilant des capacités d’IA générative, peu importe si elles sont en disponibilité générale ou en cours de développement, DBT Labs montre à ses clients qu’il est à la pointe de la technologie, selon Kevin Petrie, analyste chez BARC U.S.

« Le copilote GenAI, bien que le concept n’ait plus grand-chose d’inédit, est essentiel pour rester compétitif dans cet espace », assure Kevin Petrie. « DBT Assist est en version bêta, ce qui témoigne d’une certaine prudence. De nombreux fournisseurs prennent le temps d’assimiler les commentaires des utilisateurs sur ces fonctionnalités avant de les rendre [généralement disponibles]. »

En plus de DBT Assist, les nouvelles fonctionnalités de gouvernance, de gestion des métadonnées et d’expérience de développement low-code sont des ajouts significatifs à la plateforme de l’éditeur, selon Doug Henschen, analyste de Constellation Research.

Ces fonctions intégrées à la couche sémantique de DBT incluent des contrôles d’accès et des permissions granulaires, des connexions avec Tableau et Google Sheets, et des améliorations de MetricFlow. D’après l’éditeur, MetricFlow aide les usagers à développer et à consommer des métriques complexes avec plus de rapidité et de précision. Tous ces éléments – à l’exception des contrôles d’accès et des autorisations qui seront bientôt disponibles en préversion – sont entrés en disponibilité générale.

Dans DBT Explorer, les capacités de gestion de métadonnées présentées cette semaine affinent les capacités de traçabilité des données, améliorent le contrôle des performances des algorithmes et des LLM, et rapportent des informations sur la qualité des données intégrées dans les outils d’analytiques pour s’assurer que les données sont fiables. Tous ces éléments feront bientôt l’objet d’un bêta test.

L’expérience de développement « low-code », actuellement en phase de bêta test, inclut un éditeur visuel en « glisser-déposer » qui génère lui-même du code SQL, permettant aux habitués des outils ETL concurrents et aux néophytes de collaborer avec les ingénieurs de données.

« Tous les éditeurs présentent des assistants GenAI, de sorte que DBT Assist me semble moins important que la combinaison des mises à jour consacrées à la gouvernance, la gestion des métadonnées, et à la démocratisation de ses outils », remarque M. Henschen.

Kevin Petrie insiste également sur les améliorations apportées à la couche sémantique de DBT Labs. Leur existence démontrerait que DBT Labs se développe au-delà de son périmètre d’origine.

« Les améliorations apportées à la couche sémantique renforcent aussi la position concurrentielle de DBT. De nombreuses entreprises luttent pour que les consommateurs de jeu de données distribués soient sur la même longueur d’onde », observe-t-il.

Ce faisant, l’éditeur marche sur les plates-bandes d’acteurs bien en place, selon Doug Henschen. « DBT Labs est l’un de ses éditeurs qui ont su gagner l’adhésion et une base de fans fidèles parmi les professionnels de l’IT », déclare-t-il. « À partir de cette base solide, DBT Labs se développe maintenant dans des domaines adjacents qui conviennent naturellement à ses clients, mais où d’autres solutions sont déjà disponibles et en place. Il sera intéressant de voir jusqu’où il peut aller ».