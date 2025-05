Reverse ETL : Fivetran prépare l’acquisition de Census

Basé à San Francisco et fondé en 2018, Census est un éditeur d’une technologie d’extraction, de transformation et de chargement inversée (ETL). Sa plateforme doit permettre aux utilisateurs de renvoyer des données préparées dans des applications où elles peuvent être utilisées pour éclairer les décisions. Avant d’être racheté par Fivetran, l’éditeur a levé 80,3 millions de dollars en capital-risque, dont 60 millions en 2022.

Fivetran, basé à Oakland, en Californie, fournit des capacités ETL traditionnelles. Elles permettent aux utilisateurs d’ingérer des données de plus de 700 sources originales à travers un réseau de connecteurs (plus de 900 une fois l’acquisition finalisée) et d’intégrer leurs données pour les préparer à l’analyse.

Le projet de rachat reste soumis aux conditions de clôture habituelles. Le montant de l’acquisition et les autres conditions de l’accord n’ont pas été divulgués. Après la conclusion de l’opération, les employés de Census, y compris le cofondateur et PDG, Boris Jabes, rejoindront Fivetran.

« Adéquation forte » Depuis sa création en 2012, Fivetran a connu une croissance rapide. À ce jour, l’entreprise a levé plus de 850 millions de dollars, dont 565 millions de dollars en un seul tour en 2021, puis 125 millions de dollars supplémentaires en 2023. Dernièrement, le fournisseur a ajouté des fonctionnalités telles que la transformation automatisée des données par le biais d’une intégration avec DBT Labs, une option de déploiement hybride et une série de connecteurs qui permettent aux clients d’ingérer « rapidement » de gros volumes de données. En outre, Fivetran a réalisé deux autres acquisitions en 2021 : HVR pour se doter d’une capacité de Change Data Capture, et Teleport Data, pour la réplication des données. Avant l’acquisition de Census, révélée jeudi, les utilisateurs de Fivetran, il n’était pas possible de renvoyer les données vers les applications cibles sans passer par la tâche fastidieuse de la configuration d’un pipeline ou les dépenses liées à l’ajout d’outils d’un autre éditeur. Selon Michael Ni, analyste chez Constellation Research, l’acquisition de Census complète les capacités préexistantes de Fivetran. « L’adéquation stratégique est très forte », considère-t-il. « Lorsqu’il s’agit d’évaluer une acquisition, je m’intéresse à quatre éléments : le chevauchement des produits, le partage de la technologie, l’alignement des dirigeants et la compatibilité avec le marché. Cette transaction remplit toutes ces conditions ». L’ajout de l’ETL inversé est important, car il élimine le besoin de développer ou d’acheter des capacités au-delà de l’offre de Fivetran, selon l’analyste. « L’ETL inversé permet aux utilisateurs de prendre les données unifiées et nettoyées que Fivetran charge dans un entrepôt de données en cloud comme Snowflake et de les pousser – contextuellement – dans les applications opérationnelles où se déroulent les actions de l’entreprise », poursuit-il. « Cela rend les données non seulement analytiques, mais aussi exploitables ». De plus, Census et Fivetran partagent une pile conviviale pour les développeurs qui s’adresse aux utilisateurs de Snowflake et de DBT Labs, entre autres, ajoute Michael Ni. De plus, selon Kevin Petrie, analyste chez BARC U.S., Census étant spécialisé dans le renvoi des données clients vers les applications SaaS, cette combinaison aidera Fivetran à rivaliser avec les autres éditeurs de solutions d’intégration de données. « L’ETL inversé est un complément intéressant qui permet aux utilisateurs de Fivetran de synchroniser les données [dans les deux sens] entre les applications SaaS et les entrepôts de données », affirme Kevin Petrie. « Cela permet également à Fivetran de se différencier de ses concurrents dans le domaine des pipelines de données ». Fivetran n’est pas le seul fournisseur de solutions d’intégration de données à proposer des fonctionnalités d’ETL inversé, même s’il se différencie de certains concurrents. Informatica, Boomi et Qlik – depuis le rachat de Talend – proposent cette capacité. Qu’importe, l’ajout du reverse ETL à travers l’acquisition de Census est précieuse pour les clients du Fivetran, d’après Taylor Brown, cofondateur et directeur de l’exploitation de Fivetran. Le dirigeant affirme que les commentaires des clients ont d’ailleurs été l’une des motivations de l’opération. « Nos clients le réclamaient depuis longtemps », avance-t-il. Et de souligner que plus de 200 utilisateurs de Fivetran se servent déjà de Census. « Nous avons reçu des dizaines de demandes internes concernant l’ETL inversé. Au lieu de partir de zéro, nous avons saisi l’occasion d’aller plus vite en faisant appel à une équipe qui se concentre sur la résolution de ce problème depuis des années ». Aujourd’hui, l’objectif de Fivetran en matière de développement de produits est d’intégrer complètement Census dans Fivetran afin que les utilisateurs – en particulier ceux qui développent des outils d’intelligence artificielle nécessitant des données de haute qualité en temps réel – puissent gérer à la fois l’importation et l’exportation de données en un seul endroit, poursuit Taylor Brown. Selon Kevin Petrie, il est judicieux de se concentrer sur les capacités qui permettent le développement de l’IA. Toutefois, à cette fin, l’éditeur, qui se concentre principalement sur l’ingestion et l’intégration de données structurées, devrait ajouter des fonctionnalités permettant aux utilisateurs de préparer également des données non structurées.