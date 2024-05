Gestion des risques : 10 mises à jour de sécurité à retenir de la RSA Conference 2024

La conférence RSA, qui se tient chaque année au printemps à San Francisco, est l’une des plus grandes et des plus importantes conférences sur la sécurité au monde. Chaque année, un thème ou une tendance se démarque. Il n’est pas surprenant que l’un des thèmes prédominants cette année – après avoir émergé en 2023 – ait été l’IA (à noter également de larges discussions atour de la sécurité by design).

Officiellement, 600 exposants ont participé à RSAC 2024. Un bon pourcentage de ces fournisseurs de sécurité a annoncé des améliorations de leurs produits existants par l’intégration de l’IA ou de nouveaux produits de sécurité destinés à protéger les charges de travail… liées encore à l’IA. Rien d’étonnant donc à ce que le gagnant de l’Innovation Sandbox de l’année 2024, la startup Reality Defender, ne soit autre qu’une jeune pousse spécialisée dans la détection des fraudes à l’IA, qui se concentre sur l’identification des deepfakes.

Au-delà du bruit et de l’engouement pour l’IA, une autre tendance intéressante a attiré l’attention de la Rédaction de TechTarget (maison mère du MagIT) et des analystes d’ESG (filiale-conseil de TechTarget) : dans les semaines précédant la conférence et pendant celle-ci, un certain nombre de fournisseurs de solutions de sécurité ont annoncé de nouvelles fonctionnalités liées aux risques.

Avant cette année, l’inclusion de fonctionnalités liées au risque dans les produits de sécurité était rare et presque exclusivement reléguée aux solutions de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) ou aux outils d’analyse de risques tiers. Toutefois, les éditeurs se voient contraints de réagir à la pression croissante que subissent les RSSI et les équipes de sécurité, en raison de l’augmentation constante du nombre d’incidents et de violations de la sécurité, et ajoutent ainsi à leurs propres solutions des fonctionnalités spécifiquement liées au risque.

Les produits de sécurité qui intègrent la mesure et la réduction des risques au sein des organisations tendent ainsi à être plus efficaces pour identifier et remédier aux menaces de sécurité à fort impact. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une « solution miracle », le fait que l’ensemble des éditeurs s’y mettent est une nouvelle encourageante et un pas dans la bonne direction pour aider les équipes de sécurité à réduire l’exposition de leur organisation.

Voici 10 annonces d’éditeurs de solutions de sécurité relatives aux risques qui ont été publiées ces derniers mois (classées par ordre alphabétique) :