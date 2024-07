Box fait cadeau de la GenAI à ses clients Enterprise Plus

Les clients de Box Enterprise Plus n’auront plus à s’inquiéter de la tarification lorsque leurs employés utiliseront les fonctionnalités à base d’IA générative de Box. L’éditeur a en effet décidé d’abandonner son modèle de tarification à la consommation, et cela sans augmenter les frais d’abonnement.

Dans le même temps, l’entreprise a présenté en avant-première des fonctionnalités qui seront disponibles un peu plus tard dans l’année, notamment une API remaniée de gestion des métadonnées, l’intégration de GPT-4o ou encore la prise en charge des images par Box AI.

Jusqu’à présent, les clients Enterprise Plus payaient des frais en plus de leurs abonnements lorsque les utilisateurs individuels effectuaient plus de 20 requêtes par mois à sa GenAI, avec un plafond de 2 000 requêtes par entreprise.

Le PDG de Box, Aaron Levie, avait publiquement plaidé l’année dernière auprès de son ami, le fondateur d’OpenAI, Sam Altman, pour qu’il baisse les frais de ses grands modèles de langage (LLMs) en expliquant que cette baisse était une demande forte des clients. La baisse a eu lieu avec une chute du prix des tokens d’OpenAI qui pourrait aller jusqu’à une réduction de 90 % pour certains LLMs antérieurs à GPT-4o.

Pour Alan Pelz-Sharpe, fondateur de Deep Analysis, ce changement de tarification était presque inévitable. La plupart des entreprises en sont encore, au mieux, à expérimenter l’IA générative. Quelques-unes ont trouvé suffisamment de valeur pour la payer. Mais la question reste ouverte, pour savoir si le plus grand nombre d’entre elles trouveront que le ROI de cette forme d’IA appliquée à la gestion de contenus est suffisant. Suffisant pour convaincre leurs services financiers de leur donner le budget supplémentaire afin d’acheter ces fonctionnalités.

Alan Pelz-Sharpe s’est récemment entretenu avec 15 intégrateurs. Il leur a posé la question. Et très peu ont répondu par l’affirmative.

« L’ensemble du secteur est actuellement confronté à un défi », résume-t-il. « C’est cher, et personne ne l’utilise vraiment. Comment encourager les gens à commencer à jouer avec l’outil et à le tester ? Ce n’est pas en le faisant payer qu’on y arrivera, alors on l’offre, gratuitement. Ils ont fait la même chose avec la signature électronique, c’était le même problème : la e-signature coûte cher ».