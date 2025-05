GED : la stratégie de Box dans l’IA agentique

Lors de son évènement client 2025, Box a présenté une nouvelle série d’outils d’intelligence artificielle, des agents IA appliquée à la gestion de contenu. L’éditeur américain (concurrent de Dropbox, OpenText ou encore Oodrive) a dévoilé quatre agents destinés à améliorer la recherche, l’analyse documentaire, l’extraction de données et l’intégration avec les services Microsoft 365.

Le premier agent, baptisé Search Agent, s’appuie sur l’IA générative pour effectuer des recherches à travers de vastes corpus documentaires. Le second, Deep Research Agent, est capable de synthétiser des informations complexes issues de fichiers hétérogènes pour en produire des contenus exploitables – comme des rapports d’analyse ou des études de tendance. Par exemple, une équipe juridique pourrait utiliser l’outil pour examiner automatiquement les clauses d’indemnisation dans des contrats clients, tandis qu’un auditeur pourrait analyser les plafonds de remboursement de milliers de polices à la fois.

Un troisième agent, Enhanced Data Extraction, ajoute des métadonnées structurées à différents types de fichiers (y compris des PDF ou même des notes manuscrites).

Enfin, l’AI Agent for Microsoft 365 Copilot and Chat connecte les contenus stockés dans Box aux interfaces d’IA de Microsoft, comme Copilot, pour faciliter les échanges entre les deux plateformes.

Ces agents seront disponibles dans les prochains mois. Les tarifs seront précisés à l’approche de leur lancement commercial.

L’IA agentique encore balbutiante, mais prometteuse

À l’image d’autres grands acteurs du secteur comme Microsoft, Oracle, Salesforce ou ServiceNow, Box se positionne donc clairement sur le créneau de l’IA agentique. Mais selon Alan Pelz-Sharpe, fondateur du cabinet indépendant Deep Analysis, cette technologie n’en est encore qu’à son commencement.

« La majorité des agents actuels ne sont que des bots que l’on a renommés “agents”. Ils n’ont pas encore d’autonomie véritable. Ce ne sont pas encore de “vrais” agents, » nuance-t-il. « Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas réel. C’est juste le tout début. On cible les bénéfices les plus accessibles. »

Ce que Box ajoute vraiment, selon lui, par rapport à ses précédents outils de recherche et de classification automatique, c’est un moteur de raisonnement embarqué dans ces agents.

Aaron Levie, cofondateur et PDG de Box, confirme que ce moteur permet aux agents de répondre à des requêtes plus fines, en analysant plus en profondeur les documents pour générer, par exemple, des contrats ou des supports marketing.